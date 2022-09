Les cinquante ans de la foire villageoise d'Ellezelles

Samedi déjà, le patro organise des activités au Square Mémé alors que des repas (moules) seront servis au "Chez Nous"(tout comme le dimanche midi, avec le comité Jean-Jean).

Durant toute la journée de dimanche, les habitants pourront compter sur la présence de certains ingrédients dont ils ont l’habitude. Les artisans et brocanteurs seront présents tandis que les plus jeunes auront à leur disposition un carrousel et un espace dédié aux enfants. Plusieurs animations seront également organisées de 10h à 18h (horaire de l’événement) dont un atelier intergénérationnel sur la langue régionale ou diverses démonstrations de l’ASBL Magic Arts. À noter que, cette année, le périmètre des stands s’élargit. Ceux-ci s’installeront tout autour de l’église.

Pour cette édition spéciale, un marché fermier (baptisé les "Folies Fermières"s’installera de 14h à 18h sur la place d’Ellezelles. Une vingtaine de producteurs locaux viendront y proposer le fruit de leur travail. Ce marché sera aussi le théâtre d’une exposition d’anciens outils agricoles ainsi que d’animations visant à faire découvrir le monde des agriculteurs. Enfin, les visiteurs pourront y observer quelques animaux de la ferme et faire un tour en calèche.

Les organisateurs insistent également sur l’aspect culturel de la foire. "Elle fait partie intégrante du folklore local." Par conséquent, ils réservent aux animations culturelles et artistiques une place de choix dans le programme, notamment quand il s’agit de mettre en avant la langue régionale. Au square Mémée, "Eul retour dou cabaret wallon"enchantera les curieux à 16h30.

D’autres prestations ponctuelles, à l’instar de "La Valise"(à la rue d’Audenarde), rythmeront cette journée. Spectacle musical mêlant violon, accordéon et voix, "La Valise"emmènera les Ellezellois dans un voyage à travers le monde grâce à ses chants dans plus de dix langues différentes. On note aussi un spectacle de danse verticale et de danse aérienne par la compagnie Laterrateral, sur le clocher de l’église. Ou encore le spectacle "Henriette et ses Voisines", au pilori.

Toutes ces activités, et bien d’autres encore, auront lieu ce dimanche 18 septembre entre 10h et 18h sur la place et dans les rues du centre d’Ellezelles.