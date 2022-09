Le bourgmestre d'Ellezelles, Idès Cauchie, va démissionner

Alexandre Boitte sera bourgmestre

"C’est aux deux tiers de cette législature que je suis amené à prendre une décision difficile: mettre un terme à ma fonction de bourgmestre"indique Idès Cauchie.

"Mon souhait était bien sûr d’aller jusqu’à la fin de cette troisième échéance communale. Le désir est toujours bien présent, mais des soucis de santé ne me permettent plus d’être au top de cette fonction."

"Ma bonne volonté ne suffit plus. Je préfère donc passer le relais à Alexandre (NDLR: Boitte) , mon premier échevin depuis quatre ans. Il connaît bien le terrain et il a le soutien de ses colistiers, de nos partenaires de majorité et de l’administration. Il continuera à œuvrer au sein du collège dans lequel Jean-Baptiste (NDLR: Deramée) fait son entrée."

"J’espère que toutes celles et ceux qui m’ont désigné lors des dernières élections comprendront ma décision difficile. Je tiens encore une fois à vous en remercier. Par respect envers vos suffrages, je resterai conseiller communal."

"Si je ne suis plus à la tête de la commune, je resterai jusqu’au bout à vos côtés."

2018: stop ou encore?

À la fin de la mandature 2012-2018, des questions sont formulées quant au départ (ou non) du bourgmestre, par exemple pour céder le relais à un Benoît Deschamps; celui-ci effectue cependant lui-même un pas de côté en 2017.

Idès Cauchie reste donc au poste; il est le seul "rescapé"de l’exécutif précédent.

"J’ai demandé au président de la locale cdH, Alexandre Boitte, de sonder les uns et les autres pour voir comment ils envisageaient les élections d’octobre 2018" nous explique Idès Cauchie en juin 2017. "Il a fait le tour des membres et une majorité désire que je continue…"

En 2019, au début de son 3emandat, Idès Cauchie nous dit par ailleurs: "pour être un bon maïeur, il faut être à l’écoute et sentir les besoins des gens. Cela doit être un souci permanent. Il est aussi essentiel de s’entourer des bonnes personnes, de pouvoir faire confiance et déléguer".

Confiance et sérénité

Confiance, c’est le terme qui semble avoir guidé le bourgmestre et sa liste au cours des derniers mois.

"Nous ne lui avons pas forcé la main" note Alexandre Boitte. "Idès reste avec le groupe et suivra encore certains dossiers qui lui tiennent à cœur."

L’intéressé confirme. "Ce n’est pas un drame que de prendre cette décision. Je préfère partir que de faire les deux ans en trop… Vingt-deux années comme mandataire, ce n’est pas si mal pour quelqu’un qui ne souhaitait pas faire de politique… Mais je suis content de l’avoir fait, hein! Et nous avons les gens qu’il faut pour continuer le travail…"

La passation de relais se veut vraiment sereine.