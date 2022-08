Devenue un événement incontournable en Wallonie picarde, la Fête de la Moisson met à l’honneur les travaux des champs à l’ancienne, mais aussi le mode de vie de nos (arrière-)grands-parents, les jeux d’antan, l’artisanat ou encore les producteurs. Conviviale et bon enfant, elle est tournée vers les familles et multiplie démonstrations, ateliers, manipulations pour réjouir petits et grands.

Un programme en deux temps

Cette année, le programme de la Fête de la Moisson se répartit exceptionnellement sur deux jours: le vendredi 5 et le dimanche 7 août. Comme le veut la tradition, c’est en effet le dimanche que sera proposée la majeure partie des festivités. Ce jour-là, c’est près de 4000 visiteurs qui s’y donnent rendez-vous chaque année, mais aussi plus de 300 bénévoles! La Fête de la Moisson est aujourd’hui un événement familial. Il y est, bien sûr, question des travaux des champs, comme on les faisait autrefois, quand la technologie n’existait pas: moisson à la main, machines tractées par des chevaux, ancêtres des moissonneuses-batteuses ou des tracteurs… Mais au-delà, c’est également tout un pan de la vie quotidienne de nos ancêtres qui se dévoile: les jeux avec la ducasse à l’ancienne, les travaux du quotidien tels la lessive, les métiers disparus du matelassier ou du sourcier… Les artisans sont également mis à l’honneur, de même que les nombreux producteurs locaux du Pays des Collines.

Le moment phare de la Fête de la Moisson se déroule le dimanche 7 août de 14h à 18h (PAF: adulte 4€; enfant de 6 à 12 ans: 2€); il sera suivi d’un bal folk animé par les Pestelleux à 20h, ouvert à tous.

Un blind test, le vendredi

Au-delà de ce temps fort, particulièrement attendu de tous, cette année, ce sera également l’occasion de prendre un verre et de déguster quelques produits locaux le vendredi 5 août dès 19h30, à l’occasion de l’apéro rural "after work". Un blind test, dans une ambiance musicale, sera proposé au public, en équipe de 4 à 6 personnes, sur inscriptions ( info@ecomusee.eu ou 0489/169310)

Un week-end de détente à découvrir absolument.