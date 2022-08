Fête de la Moisson à La Hamaide: la mémoire de toute une région

«Sauvegarder le patrimoine»

C’est dans cette mouvance que trois personnes décident de créer l’Écomusée, connu à l’époque sous le nom de Musée Vivant. " Michel Degand, Marcel Dionkre et Jacques Vandewattyne ont l’idée de créer un musée dans lequel on rassemblerait les objets utilisés par le passé. Leur volonté n’était pas de conserver les objets pour ce qu’ils représentent, mais pour la personne qu’il y a derrière. Ils créent ainsi le Musée Vivant, dans lequel les objets du passé sont mis en situation." Les trois hommes mettent plusieurs fêtes sur pieds; certaines, telles que la fête du tabac ou la fête du cochon, n’existent plus aujourd’hui. La Fête de la Moisson, a quant à elle subsisté au fil des ans (voir ci-dessous). " L’objectif de ces fêtes était de faire vivre les temps révolus; de sauvegarder le patrimoine, pas pour les objets, mais pour les gens qui les utilisaient", précise le conservateur.

Avec la création du Musée Vivant, apparaissent les notions de tourisme intégré et de développement communautaire. " À cette époque, l’on voit en effet arriver au village les néoruraux, qui viennent de la ville. Ils tombent comme des cheveux dans la soupe, car ils n’ont pas la mémoire du passé. La notion d’éducation permanente, en lien avec le développement communautaire, prend alors tout son sens." En 1990, le Musée Vivant devient l’Écomusée du Pays des Collines pour " mieux comprendre le passé et imaginer l’avenir".

L’Écomusée, qui a récemment fait peau neuve (voir notre édition du 4 juillet dernier), accueille chaque année 6000 élèves de primaire et maternelle; à ceux-ci s’ajoutent environ 7000 visiteurs. Sept personnes y travaillent et une équipe d’environ 200 bénévoles vient prêter main-forte aux travailleurs.

Depuis la création de la Fête de la Moisson, plusieurs milliers de personnes se réunissent chaque année à La Hamaide pour réaliser les gestes d’antan de la moisson. " Au départ, les démonstrations étaient réalisées par des personnes qui avaient vécu ces temps-là, indique André Cotton, le conservateur de l’Écomusée.Les acteurs transmettaient leur mémoire au public. Mais aujourd’hui, il ne reste plus beaucoup de survivants de cette époque. Et ceux qui sont toujours en vie, ne sont plus en mesure de réaliser ces gestes. Il y a donc une modification logique qui s’opère au fil des ans.Aujourd’hui, les démonstrations sont assurées par des acteurs qui ont appris les gestes, mais pas dans un but productif. Il y a quelques années, une dame de 96 ans avait été outrée de voir qu’une autre dame pétrissait le pain à la main, et avec le sourire. Elle était outrée, car à l’époque, le travail était dur.Si la mécanisation a été acceptée facilement, c’est aussi parce qu’avant cela, le travail était physiquement éprouvant. Mais cette mécanisation a apporté une autre souffrance, nerveuse cette fois, avec les échéances."

Réflexion et transmission

Si la Fête de la Moisson se veut festive et ludique – notamment via l’organisation d’ateliers et démonstrations – elle doit également susciter la réflexion du plus grand nombre. " Qu’en est-il du bien-fondé de la mécanisation? On ne doit évidemment pas retourner au Moyen-Âge, mais quid de cette perpétuelle course en avant?" L’événement est aussi l’occasion de fêter l’intergénérationnel. " Des grands-parents viennent avec leurs petits enfants et leur transmettent un pan de leur histoire. La Fête de la Moisson fait demeurer le patrimoine et l’ancre dans la mémoire collective. Il est important d’avoir des racines sinon, on se retrouve au milieu de nulle part."

La Fête de la Moisson se déroule ce dimanche 7 août de 14h à 18h à La Hamaide; vendredi, le 5 août, un apéro rural (avec blind test) est organisé à partir de 19h.

Infos: www.ecomusee.eu