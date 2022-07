Keske tu mijotes? à Ellezelles: «Faire plaisir et se faire plaisir!»

Un trésor caché?

Le restaurant "Keske tu mijotes?" existait bien avant 2012; il était installé à la rue de Lessines, et fonctionnait sous la forme d’une table d’hôte. David Hucque a adapté le concept à "sa sauce", et y a accueilli ses clients durant deux ans, avant de faire l’acquisition du bâtiment que l’on connaît aujourd’hui. Un an de travaux a été nécessaire pour transformer cette ancienne maison privée en un établissement Horeca. " Cette propriété d’un hectare appartenait à un monsieur qui possédait une bonneterie à Renaix. Cette maison, construite en 1954 a longtemps été connue sous le nom de Villa d’el muchie, en référence à un trésor qui y aurait été enfoui durant la guerre.Celui-ci n’a d’ailleurs jamais été retrouvé.J’ai personnellement été séduit par l’architecture de la bâtisse, mais aussi par sa situation exceptionnelle; nous sommes le long de la rue de Renaix, tout en étant reculé par rapport à la voirie."

Le restaurant peut accueillir entre 48 et 50 couverts par service. La salle peut également être louée pour des banquets (jusqu’à 70 personnes). Une terrasse, ouverte durant la belle saison, donne sur un magnifique jardin, dont une partie est réservée à un vaste potager, où se fournit d’ailleurs le chef cuisinier (voir ci-après).

«Entre le gastro et la taverne»

David Hucque est passionné par son métier; et cette passion se ressent dans ses plats. " Il faut être passionné pour faire ce métier; si on ne l’est pas, les clients vont le ressentir. Par ma cuisine, je veux faire plaisir aux gens, mais aussi m’éclater un peu avec les produits locaux et de saison. En cuisine, il y a moyen de faire plein de choses; des accords différents, jouer avec les épices… La cuisine me permet d’explorer ma créativité." Lorsqu’on lui demande de qualifier son art, David Hucque aime humblement dire que son restaurant " n’est ni gastronomique, ni une taverne, mais entre les deux". La cuisine française, associée à quelques notes étrangères, séduit aussi par la qualité des produits utilisés. En tant que fils d’agriculteur, le chef cuisinier affectionne particulièrement les légumes: " Chez nous, on ne voit presque jamais de salade en accompagnement, mais toujours des légumes cuisinés."

Et les clients viennent parfois de loin pour goûter la subtilité de ses plats: " nous recevons beaucoup de néerlandophones, Hollandais ou anglophones. Nous avons aussi eu l’honneur d’accueillir Marc Herman, juste avant le Covid. Nous avons passé une superbe soirée avec lui."

Le chef Hucque nous dévoile l’un de ses plats signature: le foie gras en deux façons

À quelques exceptions près, la carte du restaurant "Keske tu mijotes" est renouvelée tous les quatre mois. " C’est d’ailleurs l’une des raisons qui poussent les clients à revenir manger chez nous", confie David Hucque, le chef cuistot. Le restaurant propose également deux menus: l’un du mois et l’autre de saison. " Ceux-ci sont modifiés toutes les trois semaines." Des soirées à thèmes sont également organisées, comme récemment une soirée "Whisky/cigares" ou le "cochon à la broche" de la fin du Sabbat des sorcières.

Le foie gras en deux façons du chef Hucque. ©ÉdA

"Le foie gras en deux façons" fait partie des plats qui sont à la carte toute l’année. " C’est un plat qui se vend très bien et qui correspond à ma cuisine: le produit est mis en avant et le client voit ce qu’il mange."

Ce plat se décline en deux services. Dans le premier, le foie gras est travaillé froid, parfumé au rhum et piment d’Espelette (du chef évidemment!). Il est accompagné d’un crumble de biscuit sablé, d’une brioche réalisée également par le chef, d’une compotée d’oignons rouges, de groseilles blanches et rouges du jardin, ainsi que d’un gel de pomme et de pêche des vignes. Dans sa version chaude, le foie gras est cette fois poêlé sur une brioche maison, accompagné d’un crumble de noisette, de rhubarbe confite, et d’une purée de rhubarbe. " Ce plat allie l’acidité, au sucre et à la gourmandise du foie gras et de la brioche."

Que du «fait maison»

Le chef Hucque met un point d’honneur à ne proposer que du fait maison au sein de son établissement. " Du pain à la mignardise pour le café: nous faisons tout nous-même. Je réalise également mon saumon fumé et mon magret de canard moi-même grâce au fumoir installé sur ma terrasse."