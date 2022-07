Rouler à vélo en toute sécurité entre Wodecq et Ellezelles

Des travaux de voirie

Dans le cadre du plan Wallonie cyclable, le projet communal – qui vise à améliorer la liaison à vélo rapide et en toute sécurité entre les centres d’Ellezelles et Wodecq – a été retenu et sera subsidié par la Région. Cela se concrétisera par un aménagement de bandes cyclables à la rue du Poêlon, mais aussi des abords de l’école communale et des trottoirs à la rue du Vieux Moulin. Une double bande cyclable sera aussi aménagée au sentier n° 10 passant à l’arrière de la ferme Dôrloû. Le coût total est de 606840 €.

Les conseillers ont également pris connaissance des travaux subsidiés qui sont repris dans le plan PIC 2022-2024. Il s’agit des travaux d’égouttage à la rue Saint-Mortier et à la Bruyère (211800 €), la réfection de la voirie à la Miclette (516585 €) ainsi que la réfection complète et l’aménagement de la rue de Frasnes (1168387 €)