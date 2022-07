Concert classique à Ellezelles, ce dimanche

Ce dimanche 3 juillet à 16h, l’église d’Ellezelles accueillera un concert d’orgue, de chants et de flûte. Ce rendez-vous musical permettra de mettre en valeur les grandes orgues, un instrument composé de deux claviers, d’un pédalier et de 18 jeux de tuyaux de conception romantique. À cette occasion les mélomanes pourront écouter des œuvres de Bach, Mozart, Franck, Verdi, Honegger… interprétées par quatre artistes : Pascal Macou (orgue et chants), Philippe De Smet (orgue), Jacques Charbo (orgue), Daniel Deronne (chants et flûte).