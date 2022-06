Stars du jour, les sorcières étaient nombreuses et n’ont pas hésité à faire le spectacle sur la place en attendant le fameux spectacle de la soirée, suivi du traditionnel feu d’artifice.

Avec leurs chants, animations et lancé de bonbons, les sorcières, toutes plus laides les unes que les autres, ont fait rayonner le village d’Ellezelles, pourtant menacé par de gros nuages et quelques gouttes par moments.

"Mais les sorcières ne craignent pas la pluie, fort heureusement! ", rassure Vincent Decouttere, membre du comité organisateur.

"On attend environ 1500 personnes. Le temps n’est pas celui que l’on aurait espéré, mais ça fait plaisir de voir que les petites pluies ne freinent pas les Ellezellois. Et puis nos sorcières sont gentilles, tout le monde les aime! À l’origine, en 1972, lorsque le fondateur de cet événement avait découvert le fait que six sorcières avaient été condamnées à Ellezelles en 1610, il avait décidé d’en bâtir une fête, mais pas une fête démoniaque. Une fête folklorique. Je crois que c’est réussi: 50 ans plus tard, nous sommes toujours là!"

Un spectacle enflammé en soirée

Après une journée pourtant déjà bien remplie, les terribles "Chorchîles" ainsi que les Ellezellois, accompagnés par Joséphine la dragonne, se sont dirigés vers le site du hameau "Camp-et-Haie", où la compagnie Toufou’Touflam avait préparé un ballet de flammes et jongleries époustouflant juste avant le clou du spectacle: le spectacle "Sons et Lumières" des sorcières.

La soirée, terminée aux petites heures, a été conclue par le traditionnel feu d’artifice de fin de Sabbat.

"C’est la première fois que je venais avec ma fille au Sabbat, je peux dire qu’elle s’en souviendra!" , raconte une jeune maman. La fillette, tiraillée entre la peur que lui inspiraient les sorcières et la magie du spectacle et des lumières vivait une soirée étincelante. C’est ça aussi le Sabbat des Sorcières: de belles émotions diverses et variées!