Liens et projets

Puisqu' Ellezelles a obtenu récemment le label "Ma commune dit oui aux langues régionales", les projets ne manquent pas. La ténacité et l’enthousiasme d’Anita Goeffers et André Cotton, chevilles ouvrières de la compagnie, gagnent du terrain. Des liens avec "Le Biscatoû" se sont créés, et l’association frasnoise sera déjà présente ce dimanche 26 juin auprès des Calaudeux, pour un flambant cabaret. Elle assurera quelques moments divertissants: "Em' gran-pé astoû koulonneux", "El sèrmon du jôn' tchurë",… L’étude linguistique des deux patois est au programme des réunions et rencontres. "Nous pensons parler la même langue mais les différences sont réelles, précisent André et Anita. Un grand bois nous sépare géographiquement, c’est sans doute la raison pour laquelle les uns tirent vers le parler de Lessines et les autres, vers celui de Tournai." Les animateurs ne sont pas à court d’idées: un conte en deux volets écrit par Anita. Le pitch? En traversant la forêt pour un projet utile à l’agriculture familiale, un garçon et une fille sont amenés à communiquer dans l’autre langue…

Côté langue picarde, les recherches conjuguées et déjà très avancées feront l’objet, cet automne, d’une édition de 500 expressions locales illustrées, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un cabaret ludique, ce dimanche 26 juin

C’est l’amour qui sera au centre de la représentation programmée à la maison de village d’Ocq ce dimanche à 15h. "Quand Cupidon s’é mèl'…"

Les participants des Calaudeux et du Biscatoû ont revisité chansons et refrains, inventé des sketches emplis d’humour, d’émotion et de joie de vivre. Dialogues et tirades se succéderont durant deux heures. Trois musiciens accompagneront les voix tantôt nostalgiques, tantôt réjouies, toujours allègres. Du jeune Arnaud aux aînés de tous les âges, d’une page chorale à une fantaisie langagière (ah! "èl kok du klokî d’Ocq"!), les conteurs et chanteurs ont prévu de captiver le public en l’invitant à quelques perles et subtilités du patois régional. "Euch' fais des conquêtes en trottinette, mille fleurettes"). Des "Garlouzètt" de Jean-Claude à celles de Dany, que de variations!

Un moment convivial est prévu à l’entracte du spectacle. De quoi évoquer d’autres temps forts, de la sortie d’un ouvrage à des animations à l’école communale, d’une trouvaille insolite à un refrain oublié. Les Calaudeux ont la flamme, l’entretiennent et la communiquent!

5 €. Infos: 0491 74 88 07