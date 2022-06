La Sabbat des Sorcières d'Ellezelles, une fête populaire en constante évolution

Le Sabbat tel qu’on le connaît aujourd’hui n’est pas né tout à fait sous les mêmes étoiles. À l’époque et durant vingt ans, la cérémonie se centre autour du bûcher. "Mais, à l’instar de ce qu’il se passe actuellement avec le Sauvage à Ath, des voix s’élèvent car on pend un mannequin" , racontent Christian Pieman et Vincent Decouttere. "En 1992, Jacques Vandewattyne a eu mauvaise conscience et nous avons décidé de brûler la bêtise humaine plutôt que les sorcières. On écrit sur de grands cartons les maux de l’époque et on les met au bûcher."