Procession et fête paroissiale sont de retour dans le village de Wodecq

Ce dimanche 19 juin, le village de Wodecq va renouer avec sa traditionnelle fête paroissiale. La journée débutera à 9h30 par la messe dominicale célébrée par l’abbé Serge Maucq ; elle sera suivie vers 10h30 par la procession du Saint-Sacrement dans les rues du village. La procession fera halte devant les diverses chapelles jalonnant le parcours entre l’église et le Home Providentia, perpétuant ainsi une tradition plus que séculaire. On retrouvera dans le cortège les nombreuses statues chères aux villageois. Après la cérémonie de clôture, un repas sera servi à partir de 12 h à la Maison des Sots d’Ocq. Lles organisateurs de l’association « Notre église » ont changé la formule. Outre l’apéritif et le dessert, une assiette « terre et mer » qui sera servi au prix de 18€ pour les adultes et 13€ pour les enfants.