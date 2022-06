Aujourd’hui, c’est l’implantation d’Ellezelles qui fait l’objet d’une "mise à niveau".

Laurent Zanin, responsable Extension chez Colruyt Group, détaille les interventions qui vont être réalisées à Ellezelles: "aménagement d’un sas d’entrée pour réduire les déperditions de chaleur et augmenter le confort dans la zone des caisses; nouvelle boucherie, comptant davantage de meubles fermés; élargissement de l’assortiment de la chambre froide; nouveau sol, nouveaux rayons, nouvelles caisses; nouvelle technique de refroidissement plus durable (passage du fréon au propène); déplacement des compresseurs au-dessus de la zone de vidange extérieure à l’arrière; rafraîchissement des locaux sociaux" .

La réouverture est programmée le mercredi 31 août prochain.

Le magasin de Frasnes totalement reconstruit en 2023

D’autres surfaces régionales vont également faire l’objet de travaux. Fin 2021, une demande de permis a été introduite pour le magasin de Frasnes.

"Le magasin de Frasnes sera démoli et reconstruit l’an prochain" précise M. Zanin. "La fermeture aura lieu en janvier 2023 et la réouverture début décembre 2023. Ce sera un bâtiment neuf, plus grand, offrant plus d’assortiments. On prévoit un déplacement du quai de déchargement sur l’arrière du magasin pour réduire les nuisances sonores. La gestion des eaux pluviales intégrant des bassins de rétention paysagers sera effectuée sur une parcelle de terrain acquise à l’arrière. On a aussi prévu l’agrandissement du parking, la suppression de la chaudière au mazout et la récupération de chaleur des installations de froid, etc."

Nouveaux magasins: Lessines… et Ath?

Colruyt a également des projets d’expansion, avec la création de nouvelles implantations. C’est le cas à Lessines, le long de la chaussée de Renaix, entre le sentier Branquart et le chemin d’Esquimbreucq.

Le permis n’a pas encore été accordé. L’Observatoire du commerce avait émis un avis défavorable. Mais le projet est plus que jamais d’actualité. "Nous avons déposé des plans modificatifs (déplacement des bassins d’infiltration); la procédure de demande de permis suit son cours" précise Laurent Zanin.

Enfin, Colruyt étudie la possibilité de construire un deuxième magasin à Ath, au faubourg de Mons. Rien de précis pour l’instant, mais l’idée est examinée.