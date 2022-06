Finances communales d'Ellezelles : maîtrise et vigilance

Par apport à l’an dernier, les recettes de l’IPP et du précompte immobilier sont en baisse: moins 3 et 4%. À l’extraordinaire, vu les nombreux travaux engagés les dépenses passent de 754.000€ en 2020 à 3.422.000€. " C’est un compte dans la lignée des précédents. Il y a une adéquation entre le budget et le compte, les dépense s sont maîtrisées, les recettes relativement stables. La commune conserve une situation globale confortable mais la vigilance reste de mise" conclut Johan Hustache.

Pas de yoyo avec l’IPP

Tout en relevant une diminution du "matelas", l’opposition MR (qui s’abstient lors du vote) souhaiterait une baisse de l’IPP. Xavier Demets estime qu’en ces temps de crise, cela pourrait augmenter un peu le pouvoir d’achat de la population.

L’échevin des Finances, François Otten (Écolo) estime que si le "matelas" diminue, ce n’est sûrement pas le moment de baisser l’IPP. " La fiscalité représente 56% de nos recettes. Nous avons pris l’engagement de ne pas changer la fiscalité, de plus notre fiscalité est raisonnable. 2021 a vu la finalisation de nombreux projets comme la maison de village, l’écomusée, la couverture des tennis. C’est un choix de la majorité de travailler en fond propre sans avoir recours à l’emprunt. La dette par habitant est très faible. Nous gardons ainsi cette capacité. On sait que 2022 sera une année difficile mais nous avons les moyens d’y faire face."

La première modification budgétaire voit le MR s’abstenir également.

Efficacité de l’ADL

Le plan stratégique 2021-2026 de l’ADL est approuvé. Il repose sur deux grandes options: dynamiser les commerces et les entreprises tout en favorisant la création d’emplois; il vise aussi à développer l’attractivité du territoire à travers le tourisme, les produits locaux et la mobilité douce. Comme l’explique le premier échevin Alexandre Boitte (LB), "toutes les communes ne peuvent pas se targuer d’avoir d’abord une ADL qui, en sus, est une agence aussi efficace pour apporter son aide en matière de soutien auprès des commerçants et indépendants ellezellois".

Patrimoine

Par ailleurs, Fabrice Desterke (PS) a interpellé le collège au sujet du mauvais état d’entretien du Moulin du Cat Sauvage et des statues du Sentier de l’Étrange, des éléments majeurs du patrimoine touristique ellezellois. Alexandre Boitte rappelle que lors du vote du budget 2022, le groupe PS s’est abstenu. "Or au budget, il est prévu une somme de 45.000€ pour des travaux au moulin. Nous sommes occupés d’établir un cahier des charges pour trouver un auteur de projet pour les travaux. Dans ce domaine, les artisans ne sont pas légion. Quant aux statues, elles n’appartiennent pas toutes à la Commune. Il faut donc passer une convention avec leur propriétaire."