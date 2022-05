1. Changement au MR Le conseiller communal Jérôme Meuris (MR) a démissionné. Il est relayé au sein de l’assemblée par Cathy Boutry qui a prêté serment.

2. Énergie & climat: distinction La Commune d’Ellezelles a récemment reçu des mains d’une représentante du ministre wallon de l’Energie, du Climat et de la Mobilité Philippe Henry, la certification wallonne European Energy Award, "qui salue la qualité des politiques et actions menées en matière d’énergie et climat sur son territoire" . La Commune d’Ellezelles est ainsi parmi les premières communes wallonnes à être certifiée au niveau régional pour la qualité de sa politique énergie-climat. " Cette reconnaissance salue la qualité des politiques menées dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan communal d’action énergie-climat" commente l’échevine Écolo Isabelle Coppée. "En 2016 via la convention des Maires, la commune s’est engagée à travers diverses actions à réduire les émissions locales de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030, à produire, à consommer de l’énergie renouvelable et à adapter le territoire communal aux impacts attendus du changement climatique."

Pour l’instant, seules les actions menées au niveau des infrastructures communales et de son personnel sont quantifiables. En vue de sensibiliser les citoyens ellezellois aux économies à réaliser en matière énergétique, des formations avec le tuteur en énergie de la Commune seront programmées prochainement.

Selon les décideurs ellezellois, la politique est concrète. "Sur le terrain, cela se traduit par divers projets déjà aboutis comme l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments de l’administration communale, la promotion de la mobilité durable (via la participation à la semaine de la mobilité, la mise à disposition de vélos électriques pour le personnel communal, etc.), mais aussi d’autres en cours de réalisation (éclairage intelligent aux abords de grands axes, la mise en place de véhicules électriques partagés ou encore l’installation de bornes de recharge vélo à l’énergie solaire, etc.)."

Les mesures environnementales européennes imposées aux agriculteurs (bandes enherbées non cultivées le long des cours d’eau) diminuent les surfaces cultivées et donc leurs revenus. Vincent Renard (MR) regrette qu’aucune compensation financière ne soit prévue.

3. Des projets sportifs Dans le cadre de l’appel à projets "infrastructures sportives partagées" de la Région Wallonne, la Commune d’Ellezelles a proposé divers projets pour un montant total subsidié de 1.048.362€. "Parmi les projets, nous prévoyons notamment d’aménager une piste finlandaise autour du complexe sportif, un nouvel éclairage LED pour le terrain de football, une extension du mur d’escalade ainsi que la création d’un terrain en matière synthétique; d es appareils fitness seront placés dans les trois villages " explique l’échevin des Sports, Dany Blin (LB).

4. Cyclistes abandonnés par la Wallonie Profitant du point relatif à la maintenance du balisage du réseau points-noeuds de la Wallonie picarde, Xavier Demets (MR) déplore l’état des pistes cyclables le long de la RN 57 vers Renaix. " Nous en sommes conscients, mais malheureusement impuissants sur le terrain; par contre, nous interpellons très régulièrement la Région wallonne à ce sujet et nous espérons que des budgets seront débloqués non seulement pour l’amélioration des pistes cyclables mais aussi pour la réfection de la route en elle-même " précise l’échevin des Travaux Alexandre Boitte (LB).