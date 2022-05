Une ASBL et déjà deux projets pour les anciens du Patro d'Ellezelles

Déjà actifs de manière ponctuelle, un groupe d’anciens du Patro d’Ellezelles a décidé de se constituer en ASBL sous le nom de Carpe (Comité des anciens du Royal Patro Ellezelles). « Ce passage par la voie légale, nous a forcés à réfléchir à nos objectifs afin de soutenir les jeunes à long terme », explique Hubert Deschamps, membre de l’association. « Nous voulons aider le Patro sans devenir des belles-mères. Pour éviter cela, nous avons décidé de limiter notre intervention à une aide financière pour le matériel de cuisine et la location des endroits de camp. De fait, avec le changement du calendrier scolaire, on sait que les prix vont augmenter et que ce sera de plus en plus cher d’avoir des installations de qualité. Or, des beaux endroits de camp, ce sont de beaux souvenirs garantis pour les enfants. »