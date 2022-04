La ducasse de mai est de retour, ce prochain week-end à Wodecq

Après deux années d’abstinence forcée, les Wodecquois (es) vont pouvoir renouer avec leur ducasse et leurs géants, ce prochain week-end. Les festivités de la ducasse débuteront le vendredi 29 avril à 18 h par l’ouverture du chapiteau sur la place. À 21 h, grande soirée cocktails animée par « My Event » by Yannick Event (entrée gratuite).