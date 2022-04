Disney en fanfare avec les Amis Réunis d'Ellezelles

Un spectacle complet

Originaire de la région de Chimay, Delphine a suivi son mari, Alexandre Boitte, à Ellezelles et à la fanfare. J’ai appris le solfège à 32 ans et je me suis mise au saxophone. Au départ, je me suis engagée aussi au niveau de la communication, des réseaux sociaux et ensuite j’ai repris le secrétariat. Les répétitions ont redémarré sous la houlette de notre nouveau chef, Tom Luc. Il a une façon d’expliquer qui est stimulante. Avec lui, une nouvelle dynamique s’est installée et nous abordons les répétitions avec beaucoup d’enthousiasme."

Des répétitions qui s’enchaînent pour préparer les dix morceaux tirés de films de la Walt Disney Company. De la magie avec Aladdin et Mulan en ouverture, puis de Mary Poppins aux Avengers en passant par le roi lion et la reine des neiges, avec, en clôture, le livre de la jungle. En marge de cette prestation musicale, un spectacle complet s’est mis en place. " Entre les morceaux, une animation est prévue. Les élèves de notre école de musique ont été “embauchés”. Les musiciens seront déguisés. Des présentateurs vont emmener le public du rire aux larmes, et lui offrir des frissons d’émotion."

Supercalifragilisticexpialidocious

Pour assurer la promo du spectacle un petit concours est proposé sur la page facebook "Fanfare royale "Les Amis Réunisd’Ellezelles". Il s’agit de découvrir l’origine d’une réplique de chacun des dix films et d’envoyer la réponse en MP. Un tirage au sort va désigner le gagnant. Il recevra une entrée gratuite et un ticket boisson pour le gala. Un beau cadeau, car "Le Disney en fanfare" du 30 avril va être "supercalifragilisticexpialidocious "… c’est Mary Poppins qui l’a dit.

Le prix d’entrée est de 8 € et c’est gratuit pour les moins de 12 ans