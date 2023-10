Comines-Warneton: le café de la Colombe accueillera bientôt des services communaux, alors que rien ne bouge à l’ancien Blokker

Il y a six ans que le projet est en attente puisque la succession posait problème, avec des cas d’indivision. Il a fallu passer par une tutelle de justice. Dans le cadre du S.A.R., le gouvernement wallon accorde 80% de subsides, permettant de rénover des anciens sites d’intérêt.

"L’usage sera affecté, au rez-de-chaussée, à une maternité commerciale et à des espaces commerciaux et, à l’étage, les locaux seront occupés par des services communaux: ADL, permanence du SIDEC, ASBL et espaces de co-working", a expliqué Alice Leeuwerck.

Quid du Blokker ?

Au nom du groupe Action, Charlotte Gruson s’est inquiétée de la situation de l’ancien Blokker, propriété de la Ville depuis plusieurs années.

"Il a été acheté avant que je sois bourgmestre pour augmenter la capacité de volume des services communaux, qui sont restés dans leur jus depuis les années 1970. L’administration sait qu’elle a des difficultés en matière d’accueil, notamment pour la confidentialité. Dans les villes qui ont rénové leurs services, des blocs permettent l’isolement. Si le site du Blokker ne bouge pas, c’est que l’on met la priorité absolue sur la confection du nouveau dépôt communal, dans le chemin Vert. Parce que notre personnel travaille dans des conditions catastrophiques où l’on ne respecte pas certaines normes !"

"Par rapport au Blokker, les agents de la Fédération Wallonie Bruxelles ont visité les lieux et nous avons établi le programme de nos besoins, mais cela s’est arrêté là. Pour l’heure, l’ancien magasin sert à stocker les biens des personnes qui sont expulsées de leur logement. Quand un huissier ordonne l’expulsion, il fait déplacer les biens sur la voie publique. C’est alors la Ville qui doit prendre le relais, en inventoriant et en stockant les biens durant un certain temps."