Les lauréats du rallye-photos de Zonnebeke à Ploegsteert

Comme chaque premier vendredi du mois à 19 h, le last post au mémorial de Ploegsteert accueillait plus d’une centaine de personnes. En ce début octobre, les lauréats du Rallye-vélo de Zonnebeke découvraient cet événement de mémoire collective pour la première fois tout comme le centre d’interprétation de Plugstreet 14/18. Pour la huitième année consécutive, l’office de tourisme de Zonnebeke (près d’Ypres) a organisé cet été un rallye-photos à vélo de 41,5 km consistant à remettre dans l’ordre quarante clichés pris le long du parcours. "C’est la première fois que nous avions choisi une ville francophone comme partenaire. Le parcours passant par les points-nœuds a permis de découvrir le Westhoek et la région de la Lys ainsi que les plus beaux endroits de l’entité cominoise et Zonnebeke. Nous aimerions poursuivre cette initiative l’année prochaine" précise Joachim Jonckheere, échevin du Tourisme à Zonnebeke. La remise des prix du concours a eu lieu au centre muséal de Ploegsteert. "C’était l’occasion de réunir par les chemins cyclables les musées de Ploegsteert et Passchendaele. Les deux se complètent: le premier prépare à la bataille de Passchendaele et le second la détaille. La vente des billets combinés aux deux musées a permis à une soixantaine de personnes d’être les visiteurs des deux structures. Ce qui est un bon chiffre pour un nouveau produit" ajoute la bourgmestre Alice Leeuwerck.