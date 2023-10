Démineurs en démonstration à Plugstreet 14-18 (Comines)

"Nous avons contacté les écoles de l’entité et des communes limitrophes, expliquent de concert Amélie Demoen et Vincent Dumortier, responsables de Plugstreet 14-18. Et le succès est au rendez-vous puisque, sur les trois mardis, quelque 700 jeunes sont attendus. Ils proviennent de Comines-Warneton, mais aussi d’Armentières, de Messines, de Vlamertinge ou encore de Torhout, pour une école qui forme à la sécurité".

Une grande fierté

Les démonstrations s’effectuaient sur le site de Plugstreet 14-18 ©EdA

" C’est une grande fierté pour le centre, poursuit Amélie Demoen, d’autant que le SEDEE nous a avertis qu’il ne proposerait pas d’autres animations, faute de personnel. Durant ces trois journées, nous avons la chance d’accueillir des démineurs des trois compagnies: Meerdaal (Oud-Heverlee), Poelkapelle et les plongeurs de Zeebrugge. Ils sont venus avec du matériel impressionnant.

La Défense est également présente pour le recrutement. Nous avons minuté le passage à chaque stand pour que tous les groupes puissent bénéficier d’un maximum d’explications".

Une spécialité de l’armée belge

En plus d’être instructive, la visite se veut aussi démonstrative: exercices pour démontrer la puissance des explosifs, détection des métaux et des restes d’obus dans le sol, etc.

À chaque stand, on ressent la passion d’un métier si particulier, spécialité de la Belgique.

Le précurseur de l’actuel SEDEE/DOVO a été fondé en 1920 dans un Westhoek jonché de munitions conventionnelles et chimiques telles le gaz moutarde. Après la deuxième guerre mondiale, le rayon d’action s’est étendu à toute la Belgique, puis au monde entier. Plus de 300 militaires sont affectés au SEDEE/DOVO, dont 182 démineurs certifiés, dont l’expertise est reconnue sur le plan international.

Ce mardi 10 octobre aura lieu la dernière journée. Le public est invité à se joindre gratuitement aux classes. L’occasion également de parcourir l’expo qui leur est dédiée, accessible jusqu’au 28 novembre.

Des robots pour ne pas exposer les hommes

Le robot téléguidé en action. ©EdA

Le SEDEE/DOVO se charge de neutraliser et détruire les explosifs. À des fins démonstratives, l’équipe avait amené deux robots téléguidés. " Éq uipés de plusieurs caméras, ils permettent d’approcher des potentiels explosifs sans prendre de risques et de les neutraliser", explique un officier.

Le plus grand robot, dont le prix avoisine les 500 000 €, a été mis au point par les Anglais. "L’armée belge en possède huit exemplaires. Ils devraient être remplacés en 2026 par des appareils dernier cri. Le plus petit, qui vaut 340 000 €, est de conception américaine".

Les élèves ont pu manipuler ces engins très particuliers !

056 48 40 00 ou ic.plugstreet1418@gmail.com