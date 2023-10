Agenda Wapi: la fête des Louches, PhilATHélia, "Avance ou Rotules" et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Fête des Louches (Comines)

Chaque année, le 2e dimanche d’octobre, Comines (Belgique) et Comines-France célèbrent leur traditionnelle fête des Louches, grand événement historique et festif.

La fête des Louches est basée sur une légende et sur des faits historiques: À l’époque du Moyen Âge, le Seigneur de Comines fut emprisonné dans la tour de son château. Pour se faire délivrer, il eut l’idée de graver ses armoiries sur sa cuillère en bois et de la jeter. La population découvrit ainsi la cuillère et décida d’assiéger le château pour libérer le Seigneur.

Depuis maintenant 139 ans, la Confrérie de la Franche Louche jette des louches le long du cortège historique et depuis les fenêtres de l’hôtel de ville de Comines pour commémorer cet événement.

Tout au long du week-end (samedi de 14h à 21h et dimanche de 10h à 18 h), un marché médiéval et des animations seront proposés dans le jardin public de Comines-France. En costume médiéval ou en relation avec leur métier, les artisans feront découvrir leur art: sculpture, artisanat du cuir, peinture traditionnelle, écussons et blasons, bijoux, trolls et sorcières, étains, poteries, jouets en bois

Samedi, l’ouverture officielle se tiendra à 19h avec la remise des clés de la ville, le cortège des allumoirs et le jet des louches pour les enfants sur la Grand-Place de Comines-France.

Dimanche, le cortège historique démarrera vers 15h de la rue de la Gare à Comines (Belgique) pour parcourir les rues des deux Comines. Le cortège, sur le thème "Les Édifices d’Autrefois", est composé de plusieurs tableaux séparés par des groupes musicaux, troupes médiévales, géants des environs et associations locales. Chaque année, plus de 100 figurants animent les différents chars !

Vers 17 h, se tiendra le grand jet des louches traditionnel, depuis les fenêtres de l’hôtel de ville, sur la Grand-Place de Comines France.

2.PhilATHélia (Ath)

Les collectionneurs ont rendez-vous, ce dimanche, à Ath. Le Cercle royal philatélique athois "Les Amis du Timbre" y organise sa bourse "toutes collections".

Dimanche 8 octobre, le cercle royal philatélique athois "Les Amis du Timbre" organise sa bourse annuelle toutes collections. Cette année, collectionneurs, particuliers et négociants seront présents de 9 h 30 à 16h au collège Saint-Julien (1, rue du Spectacle à Ath) pour proposer timbres-poste, cartes postales anciennes, vieux livres, BD, documents anciens ainsi que monnaies, capsules de champagnes, jokers et autres figurines.

Entrée libre.

3."Avance ou Rotules" (Velaines)

La Cie Les Rotules effrénées organise, ce dimanche, la troisième édition de son festival d’arts de rue au sein du domaine des Oblats, à Velaines. Tout est prévu pour une journée de détente en famille.

Plusieurs spectacles d’arts de rue sont à découvrir, ce dimanche, dans le parc du domaine des Oblats.

Dès l’ouverture, à 13 h, une animation est prévue par la Cie Âmes nomades. Sandrine Questier, accordéoniste, invitera petits et grands à la fête de plein air. Le théâtre d’objets du comédien Guillaume Alexandre proposera "Le Caméléon" à 13 h 30. Puis, ce sera au tour du théâtre burlesque: "Les Pelures" (14 h 30), un spectacle mis en scène par Mathieu, des Rotules effrénées. À 15 h 30, la marionnette d’Émilie Bender sera au centre de "Coup de sac".

Viendra le temps des artistes de Bric et Broc, qui s’adressent à tous les âges et se renouvellent dans leurs choix musicaux pour "Hisser haut les voiles".

La récente création de la Cie Les Rotules effrénées (17 h 30) révélera Citlali Ramirez-Mauroy et Mathilde Bernadac dans "Sacrées Mômans", une joyeuse exploration de la maternité. Les Okidok, eux, joueront "In Petto" (19 h) en dialogues rythmés et mouvementés. Une séance de sport (aérobic doux et collectif, sur musique moderne) sera proposée à tous à 20 h 15 par le Professeur Postérieur. Et à 21 h, "Les doigts qui collent" (musique festive de Picardie française) seront à l’œuvre. Un bar pour enfants, un bar pour adultes, un stand de restauration grâce à la caravane du Sapha, une exposition de dessins des écoliers de Celles… complètent le programme.

Entrée: 8 € – 5 € (gratuit pour les moins de 8 ans)

