"Dans le couloir, un câble électrique sortait du bas du compteur et un autre câble illicite avait été remarqué, souligne la partie civile. Il s’est avéré que des manipulations avaient été réalisées sur le compteur et que le bâtiment abritait une culture de plus de 300 plants de cannabis".

La quantité d’énergie détournée a été estimée à plus de 75 000 €.

Le ministère public a précisé que le bâtiment avait attiré l’attention des riverains et des policiers eu égard à la forte odeur de stupéfiants qui s’en dégageait.

"Des véhicules suspects avaient été repérés et des personnes habillées en combinaisons blanches de laboratoire en sortaient. Il est apparu que le prévenu avait une dette de 10 000 € et qu’il avait accepté de louer ce bâtiment. Il a participé à la culture et il a même perçu de l’argent une fois sa dette apurée. Je requiers 18 mois".

Jugement le 7 novembre.