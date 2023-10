Sentiers et chemins: la Ville de Comines passe en force

Difficile d’ignorer que, ces dernières semaines, le personnel communal est occupé de garnir, avec moult indications et QR Codes, des poteaux de signalisation installés à travers l’entité.

Rappelons que l’administration communale a décidé il y a plusieurs années de remettre à jour bon nombre de chemins et sentiers dans l’entité afin de faciliter la mobilité douce et le passage du public. Des réunions locales s’étaient tenues jusqu’à l’arrivée du Covid, en mars 2020, où le sujet avait été mis en léthargie avant de ressurgir en 2023.

"Le 30 janvier 2023, nous avons eu une réunion à la commune pour préserver au mieux le droit des agriculteurs, a expliqué Anthony Debailleul, agri-conseiller FWA. Tout s’est bien passé et l’on a espéré une concertation en fonction des situations. Et, d’un coup, sans que personne ne soit averti, la Commune passe en force et met en place les circuits de sentiers et randonnées. Avec toutes sortes d’erreurs: poteaux placés sur une assiette privée, circuits qui traversent la ferme, qui mènent sur des fossés infranchissables ou qui se trouvent sous un hangar, etc."

L’Atlas de 1841 encore en vigueur ?

En plus de cas précis, parfois assez cocasses, se pose la question de la légalité: la Commune a-t-elle le droit de considérer comme sa propriété les sentiers et chemins repris sur l’Atlas des chemins vicinaux de 1841 ? Quid des deux guerres mondiales, surtout la première, qui ont mis à feu et à sang la région ?

Anthony Debailleul a sollicité les lumières de Maureen Trussart, conseillère juridique à la FWA. La législation semble complexe, avec une bonne dose de jurisprudence.

En résumé, l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 implique que les "chemins vicinaux sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public". Un décret du 3 juin 2011 est venu supprimer dans la loi de 1841 la phrase "aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public".

Entré en vigueur le 1er septembre 2012, le nouveau décret implique que toutes les voiries communales prescrites en cette date n’appartiennent plus à l’autorité publique. Ce à quoi il faut ajouter la notion de prescription qui, en droit civil, implique que celui qui se comporte pendant 30 ans en propriétaire le devient ! Donc, légalement, si depuis le 1er septembre 1982, vous savez prouver qu’il n’y a plus de passage public, la voirie n’est plus communale !

"On m’a signalé que l’attitude conquérante des autorités communales est unique en Wallonie. Il n’y a aucune commune où cela se passe ainsi, sans concertation", a fustigé Anthony Debailleul, tout en rappelant que la démarche de la FWA se veut apolitique.