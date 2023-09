L'Entracte dit au revoir au bâtiment MJC

Avec François Lichtlé, architecte à la coopérative La Générale, auteur du projet de rénovation, une bonne trentaine de personnes ont jeté un coup d'œil vers le passé et l'avenir.

"Ce bâtiment fait partie du mouvement brutalisme et modernisme toute comme la piscine de Wervicq (même architecte Cnockaert dont les enfants étaient présents), l'église Sainte-Rita d'Harelbeke, la crèche d'Hélios de Charleroi. Les répétitions de colonnades comme dans le gothique donnent du caractère à la MJC qui entre en plus dans une inspiration de Le Corbusier, précise l'architecte. Nous voulons conserver la structure originale de l'édifice en le mettant aux normes sécuritaires, énergétiques et autres. Nous allons notamment construire un nouvel escalier extérieur et coloré, rendre plus confortable la salle de spectacles et ses loges, aménager un foyer de plain-pied ou encore intégrer de nouveaux châssis. Le fait d'assister à une manifestation culturelle ne peut, en aucun cas, être considéré comme une faveur. C'est un droit. La culture est un aspect du niveau de vie décent garanti à tous. La MJC est un lieu de rencontre exceptionnel pour le plus grand nombre et d'ouverture vers les autres", reprend Nadine Beerlandt, directrice du CCCW. L'échevin Philippe Mouton a également insisté sur le caractère original du bâtiment incluant piscine, bibliothèque, centre culturel et salué le dynamisme des équipes présentes. Le budget des travaux qui commenceront début 2024 est fixé à plus de 8 millions d'euros. "Durant toutes ces années, les missions de notre bibliothèque se sont largement diversifiées dépassant le simple prêt de livres. BiblioLys avec treize personnes est un incontournable de la culture cominoise", situe la directrice Françoise Herman. La bibliothèque sera délocalisée au pavillon près du moulin dès le jeudi 5 octobre

Grâce à une mise aux enchères, les spectateurs ont pu repartir avec un bout de la MJC: carrelage de douches, miroir de loges, cordes de perches, rouleau de tickets, affiches, etc.

La fête ne peut être réussie sans les flonflons musicaux: les musiciens survitaminés du Brass Couss Band à l'apéro, la boum des familles avec JLB Riddim à la biblio, la fanfare décalée Jukepop et les DJ's de nos ducasses en soirée.

Infos: www.cccw.be.