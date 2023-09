Ploegsteert 100 dédié à quatre générations de travailleurs

Un siècle plus tard, l'entreprise restée familiale à 100% emploie plus de 750 personnes et réalise 175 millions d'euros de chiffre d'affaires avec les Briqueteries et leur extension: la Ceratec, mais aussi Canal Properties, Douterloigne et Prefaxis.

Malgré un contexte économique difficile, la famille De Bruyn a souhaité marquer le coup pour ce centenaire en créant un livre qui retrace cette épopée fascinante. Liesbeth Vandemoortele, la chargée de communication, s'est plongée dans les archives et la publication a été confiée à Karolien Emmers, spécialisée dans ce travail. Cette dernière a étoffé le récit en recueillant des histoires d'employés actuels et plus anciens, tout en sélectionnant des photos.

Résultat: les 244 pages d'un livre dans les tons rouge orangé, en forme de thermobloc, résonnent comme un hommage aux quatre générations de travailleurs qui se sont succédé: "Ils ont fait grandir et croître la société pendant ces 100 ans. Ce livre leur est surtout dédié, a signalé le CEO Philip De Bruyn . Sans le personnel, une société n'est rien !"

La Ceratec, née de la crise du logement

Les faits importants sont mis en valeur, comme le voyage en Suisse en 1951 de Remi De Bruyn et son fils Joseph pour acquérir la licence de la technologie révolutionnaire du Stalton, ce plancher en terre cuite et en acier précontraint.

Le livre s'intéresse également à l'histoire de la Ceratec, née au début des années 80, en pleine crise du logement. Le personnel de maintenance se recycle, les ingénieurs civils se plongent dans la construction de machines et toutes les tâches de sous-traitance possibles sont saisies des deux mains. Bien vite, la Ceratec devient un fleuron des installations d'électricité industrielle et de l'automatisation. Quelque 500 personnes y travaillent aujourd'hui !

En 1976, la création de la Réserve Naturelle et Ornithologique de Ploegsteert, à l'initiative de José Tahon, en fait une entreprise pionnière dans la défense de l'environnement. Et, en 1996, Ploegsteert construit une usine pour les briques de parement à Barry, près de Tournai.

Édité à 3 000 exemplaires, le livre "Ploegsteert 100" est distribué gratuitement à tous les travailleurs et retraités de Ploegsteert et Ceratec. Il sera en vente à partir du 1er octobre au prix de 25 €. Pour le commander: marcom@ploegsteert.com.