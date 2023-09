Vanessa Dekyndt devient inspectrice principale au service Interventions, après six années d'ancienneté au grade d'inspecteur et concours de promotion sociale, plus une formation d'un an à l'académie.

Audrey Vercaigne a pris les fonctions de consultante pour le service d'assistance policière aux victimes.

François Ferret devient inspecteur-enquêteur au service de Recherches, après cinq années au service Interventions.

La police a déclassé la Peugeot 307, immatriculée TPD 382, avec un kilométrage de 210 541 km. Equipée d'un radar, elle a sévi de nombreuses années le long des routes! Elle sera transférée aux services communaux pour un euro symbolique.

De nouveaux spots de caméras de vidéo-surveillance urbaine vont être déployés. Le marché de fournitures est estimé à 200 000€ hors TVA.