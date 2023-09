Comines-Warneton au patrimoine mondial Unesco, avec ses sites 14-18

Lors de sa 45e session, le Comité a répondu positivement à la demande, faisant entrer 139 lieux tout au long du front occidental dans le patrimoine mondial. Parmi ces sites, 96 sont situés en France, 27 en Flandre et 16 en Wallonie. "Puissants symboles de réconciliation et d’égalité, ils honorent chaque soldat allié ou ennemi sans distinction d’origine géographique ou sociale. La dimension mondiale de cette nomination, et son message universel de paix, sont d’une actualité frappante au regard de l’actualité internationale", indique-t-on dans un communiqué commun.

À la hauteur de la mémoire des victimes et de la réconciliation des peuples

La ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, se réjouit de cette annonce: "L’inscription de ces sites en Wallonie célèbre la diversité de ce riche patrimoine. Ils ont été conçus par des architectes et paysagistes renommés, permettant à chaque nation d’exprimer son identité et sa culture. Ce patrimoine architectural et paysager d’une valeur universelle exceptionnelle, maintenant reconnue par l’Unesco, est à la hauteur de la mémoire des victimes et de la réconciliation des peuples au travers d’une mémoire maintenue vivante."

Le dossier a été introduit officiellement auprès de l’Unesco en 2017, dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale. Néanmoins, il y a près de 20 ans que les pays et les régions collaborent de façon efficace, dans un travail d’équipe entre l’Agence wallonne du Patrimoine, l’Agence flamande du Patrimoine et l’Association française des sites et paysages de mémoire de la Grande Guerre. En outre, plusieurs partenaires locaux et les principaux gestionnaires des sites concernés ont été étroitement impliqués.

Voici les lieux funéraires et mémoriels wallons classés:

– Les carrés militaires du cimetière de Robermont, à Liège.

– Le Fort de Loncin, à Ans, près de Liège.

– Les cimetières militaires français de l’Orée de la Forêt, du Plateau et le cimetière franco-allemand du Radan, à Tintigny, en Province de Luxembourg.

– L’enclos des fusillés, à Tamines, en Province de Namur.

– Le cimetière militaire français de la Belle-Motte, à Aiseau-Presles, en Province de Hainaut.

– Le cimetière militaire germano-Commonwealth de Saint-Symphorien, à Mons, en Province de Hainaut.

– Les cimetières militaires du Commonwealth de Hyde Park Corner, Berks Cemetery Extension, à Comines-Warneton, en Hainaut.

– Le Ploegsteert Memorial to the Missing et les cimetières Strand, Prowse Point, Mud Corner, Toronto Avenue, Ploegsteert Wood et Rifle House, à Comines-Warneton.

Côté flamand, les hauts lieux militaires sont intégrés à la liste: le monument aux disparus du Commonwealth à Nieuport, la crypte de la Tour de l’Yser à Dixmude, la Porte de Menin à Ypres et de nombreux cimetières militaires.