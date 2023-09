Les élus ont approuvé un règlement complémentaire de police en vue de la création d'une zone 30 km/h dans l'axe Nord/Sud du centre-ville de Comines, avec modification de priorité dans le carrefour formé par les rues du Fort et des Moulins. Même si la mise en application n'est pas prévue pour tout de suite, ce sera une sacrée révolution pour le trafic!

L'échevin Didier Soete se justifie: il faut favoriser la pratique en sécurité du vélo au centre-ville, d'autant qu'il s'agit d'un moyen de transport des jeunes pour se rendre à l'école. Or, entre le plateau de la gare, qui sera complètement revu, et le pont-frontière, la circulation se fait en ligne droite! " Aujourd'hui, la vitesse autorisée est de 50 km/h mais, en journée, vu l'affluence, les moyennes sont plus basses. Deux séries de relevés ont été réalisées. Les résultats: 7644 véhicules/jour en mars 2022, avec une vitesse moyenne de 32 km/h et 7916 véhicules/jour, avec 35 km/h de moyenne.

Autre souci: les véhicules qui viennent de France déboulent bien trop vite dans cet axe. Il faut donc les ralentir! Nos homologues français ont déjà mis un stop à la sortie du pont".

La route portuaire, entrée principale

Il faut aussi favoriser l'usage de la route portuaire: "Cette dernière doit devenir l'entrée principale de Comines. Or, elle débouche dans la rue des Moulins, qui sera placée à 30 km/h et sera prioritaire dans sa sortie à la rue du Fort, avec un stop ou un cédez le passage vers le pont".

Avant de mettre en œuvre ces mesures, des adaptations sont nécessaires, notamment en matière de vidéosurveillance.

Après débat, le point a été divisé en deux votes, avec unanimité pour la zone 30. En ce qui concerne le changement de priorité, le groupe Action a voté contre. Justification de Charlotte Gruson: "Cela va créer des bouchons, comme actuellement dans la zone de la gare. Le problème sera déplacé". Vote négatif pour le PS et abstention pour l'échevine Clémentine Vandenbroucke.

Le Bizet : de la sérénité dans le centre

Le Bizet passe également en zone 30 km/h. pour toutes les rues centrales. Là aussi des relevés ont été réalisés en mars/avril 2022: 3161 véhicules/jour, à une vitesse moyenne de 37 km/h. En février 2022: 6027 véhicules/jour, à 31 km/h. Le but est d'augmenter la sécurité des vélos, mais aussi d'amener de la sérénité dans le centre où se trouvent de nombreux cafés et commerces. Vote à l'unanimité.

Signalons également que les rues de la Victoire et d'Orléans garderont le sens actuel. Depuis juin dernier, un test est réalisé avec inversion des sens uniques. Ce système a été approuvé et sera donc pérennisé. Vote positif de la majorité et de Clémentine Vandenbroucke. Vote négatif du groupe Action, justifié par la dangerosité de ce changement.