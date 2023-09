Samedi matin s’est tenu le vernissage de l’exposition de la Société d’Histoire, en collaboration avec la Ville de Comines-Warneton, sur la reconstruction de nos communes, entre 1919 et 1930.

©ÉdA

Un moment fort qui marque le renouveau de la Société, après des années de travaux en vue de constituer un bel écrin. De quoi réjouir le président Jean Bourgeois, qui n’a pas manqué de détailler les ambitions de son équipe à faire souffler un vent nouveau, plein de dynamisme.

"Depuis l’inauguration des lieux, le 22 octobre 2022, nous avons réalisé pas mal de choses: la conférence de la Saint-Nicolas qui a été un grand succès, la publication de nos Mémoires et la préparation du prochain tome. Nous avons aussi l’ambition de créer dans notre bâtiment quelques musées: peintures, histoire de la région, archéologie, etc. Ces activités sont en cours de réalisation."

Des archives familiales et des recherches

À l’initiative de l’expo sur la reconstruction, on retrouve le Cominois Frédéric Berghe, un passionné qui a hérité des archives de ses arrière-grands-parents: Léon et Angèle Berghe-Pillaert. "Né en 1875, Léon avait eu l’excellente idée de devenir à la fois entrepreneur en bâtiment et conseiller communal au début du siècle. Il était donc aux premières loges en 1919. Comme dans la chanson, ça ne le gênait pas de marcher dans la boue, et il sera pendant une bonne partie de l’année 1919 le seul représentant des autorités communales dans les ruines de Comines."

©ÉdA

La reconstruction à partir de 1919 est l’événement le plus important du siècle dans l’histoire locale. " C’est aussi une formidable leçon d’optimisme à l’heure où la guerrenous sort tous un peu par les oreilles. La reconstruction, au contraire, c’est une histoire qui commence mal et qui finit bien. L’exposition que vous allez découvrir est avant tout un hommage à nos grands-parents."

La reconstruction se fera très rapidement: "Quand le 9 septembre 23, il y a 100 ans jour pour jour, le monument aux morts de Comines est inauguré, il semble que le plus gros soit achevé. On reconstruit les maisons grosso modo entre 1921 et 1924. Il faudra plus de temps pour les édifices publics. Mais les baraquements, appelés au début provisoires, sont devenus semi-provisoires puis pour ainsi dire permanents. Ils sont encore nombreux dans les années cinquante et soixante. Le dernier sera démoli, et c’est dommage, en 2000."

Frédéric Berghe a sélectionné 200 photos, une centaine de documents, plans et objets et confectionné 25 panneaux explicatifs. Un important travail très instructif ! Assurément une expo à ne pas manquer !

Elle est accessible gratuitement du mardi au dimanche inclus, entre 10 et 17 h. jusqu’au 30 septembre à l’ancien hôtel de ville de Warneton. Il suffit de sonner à la porte de la Société d’Histoire.

Info au 056 55 79 66 ou info@shcwr.net