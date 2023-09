Vendredi dernier, le centre d’interprétation a organisé le vernissage d’une exposition exceptionnelle dédiée aux démineurs, en collaboration avec le SEDEE (Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs) – La Défense. Ce dernier se charge de neutraliser, de démanteler et d’évacuer les munitions et les explosifs non-explosés abandonnés.

Le président de la régie foncière, qui gère le centre, Didier Soete s’est réjoui que l’exposition participe à la volonté que le centre devienne un lieu d’éducation à la paix. C’est pourquoi, en plus de l’exposition en elle-même, des membres du SEDEE – La Défense vont animer trois journées dédiées aux enfants de Comines-Warneton et des communes voisines: le 26 septembre, le 3 et le 10 octobre. Pour l’heure, quelque 700 enfants sont inscrits ! De multiples ateliers sont programmés: utilisation d’un robot de déminage, tests d’explosifs, etc.

Sous la pyramide et dans le centre d’exposition, l’expo offre des points de vue divers sur le monde des démineurs. On y retrouve bien évidemment les fameux obus, aux multiples calibres, qui parsèment nos champs. Mais aussi de nombreux panneaux didactiques sur le travail au quotidien des démineurs, les engins qu’ils utilisent et les techniques mises en place. ©ÉdA

C’est devant le colonel d’aviation Dobbelaere, le Major Van Soey, le capitaine de corvette Dujeux et l’adjudant-major Callebaut que la bourgmestre Alice Leeuwerck s’est adressée. "Cette exposition met en lumière le courage, le dévouement, la bravoure et le sacrifice de ceux qui ont œuvré et qui œuvrent encore actuellement à la sécurité de notre pays."

Dix interventions par jour

Le capitaine de corvette Dujeux est responsable en second du déminage en Belgique. Il a présenté en bref le SEDEE: "Nous disposons de trois compagnies. L’état-major se trouve à Oud-Heverlee, près de Louvain. C’est là que se trouve la permanence 24 h/24 pour ce qui concerne les objets suspects. Une autre compagnie se trouve à Poelkapelle: le front à stagner longtemps dans le Westhoek et l’on retrouve énormément d’explosifs. C’est là que se trouve une usine pour la démolition des munitions toxiques pour éviter toute pollution. Notre troisième compagnie se trouve à Zeebrugge: elle est composée de plongeurs démineurs."

©ÉdA

Le SEDEE reçoit en moyenne 3 500 interventions de munitions déclassées et 150 pour des explosifs dans le cadre de l’aide à la nation. Ce qui représente une destruction de 200 tonnes de munitions par an ! Pas moins de 240 000 km par an sont parcourus pour effectuer les missions en Belgique !

"Nous avons aussi une activité de sensibilisation de la population. Ces minutions sont là depuis plus de cent ans, mais elles sont toujours dangereuses, d’autant plus qu’elles sont instables."

L’heure était venue de parcourir l’exposition, montée par les hommes du SEDEE mêmes, sachant que toutes les minutions présentées ont été neutralisées. En plus de nombreux objets, des panneaux explicatifs et didactiques présentent le travail si particulier de ces hommes et de ces femmes qui, parfois au risque de leur vie, œuvrent à notre protection.

L’expo est visible jusqu’au 26 novembre 2023. En septembre, le centre est fermé le lundi. À partir d’octobre, le centre sera fermé le lundi et le mardi.

056 4 840 00 ou ic.plugstreet1418@gmail.com