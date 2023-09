Comines: Chaude ambiance au moulin Soete (vidéo)

Samedi après-midi, une vingtaine d’enfants ont participé, pour la deuxième fois, au mini-jet au pot. Chez les plus jeunes, Adeline Vandewalle, 8 ans, a cassé le pot en premier lieu et chez les ados, le gagnant est Esteban Hoflack, 13 ans.

"C’est vraiment une chouette activité. Dommage que nous n’ayons pas pensé à l’organiser plutôt, précise Vincent Leblon pour le comité. Pour les cucurbitades, nous avons eu un peu moins de participants, mais un gagnant de poids". Hilda Cool avait en effet participé avec un potiron de 158 kg, pesé à la bascule locale et pour les courgettes, celle apportée par Théo Debaveye, de 8,7 kg, a gagné le concours. En ce qui concerne les plus mignons et plus petits, Arlette Groenweghe a reçu les récompenses à la fois pour les courgettes et potirons.

Pour la nouvelle catégorie du "plus précis", le jury a tiré au sort pour les potirons le poids de 59,760 kg. C’est Pascal Durnez qui s’est rapproché le plus de cette référence. Pour les courgettes, le poids pivot était 3,430 kg, approché au plus proche par Luc Deneulin et José Collie.

Jets au pot et de faluches

D’autres activités traditionnelles ont eu lieu sur les trois jours comme le jet au pot avec une cinquantaine de participants, dont le gagnant est Bastien Leclercq, ou encore le jet du haut du moulin de 300 faluches le dimanche après-midi.