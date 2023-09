La présidente demande au prévenu où il en est par rapport à sa consommation d’alcool et de stupéfiants. "Je ne prends plus rien. J’ai dû faire des prises de sang".

Le problème, c’est que le jeune homme n’a rien apporté à l’audience pour prouver ce qu’il avance. "Je prenais notamment des amphétamines. Ici, j’ai trouvé un travail et je ne consomme plus".

D’abord une tentative de meurtre

Le ministère public fait état de trois gifles, d’un coup de poing et d’un étranglement. "En plus, quand on voit le gabarit de monsieur… Il y a eu aussi des menaces avec une paire de ciseaux. Au début de l’instruction, les faits étaient qualifiés de tentative de meurtre. Monsieur a été remis en liberté sous conditions et ne les a pas totalement respectées. Je requiers un an de prison".

Pour sa défense, Amine a demandé à ne pas aller en prison. "Je n’ai pas de casier. J’ai retenu la leçon. Je demande le sursis". Jugement le 3 octobre.