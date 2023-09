Triple anniversaire au Collège de la Lys (Comines)

Sur le coup d’11 h, la directrice du fondamental, Muriel Kreus a expliqué la philosophie des réjouissances. "Avec l’aide de la Société d’Histoire, d’Alain Pottel et de son épouse, une équipe d’enseignants a créé une expo temporaire retraçant les 100 dernières années de l’Institut Notre-Dame."

Toujours intéressant de contempler de vieilles photos. ©ÉdA

C’est en effet le 1er septembre 1923 que les premiers élèves ont intégré l’école de la rue de Warneton. Bien sûr, la création de l’école est plus ancienne et date de 1834 quand l’abbé Tillieu, curé de Comines, a donné sa maison de Charité, rue du Fort, au Bureau de bienfaisance avec l’obligation que la maison soit occupée par les Sœurs de la Charité de Saint Jean Baptiste.

Si Alain Pottel s’est intéressé à l’histoire de l’IND, c’est parce que sa grand-tante, Mère Julie ou Elise Luttun, sœur de sa grand-mère, a été chargée de la reconstruction de l’école. Et il en a hérité bien des documents !

Une position plus centrale

En 1914, la communauté compte 38 religieuses et 691 élèves. En 1917, sous la conduite de Mère Germaine, elles évacuent à Waregem, puis à Gand. Le 16 octobre 1919, elles ne sont que 24 à revenir et, durant quatre ans, elles enseignent dans des baraquements, avec les moyens du bord.

"Dès le retour, les sœurs décident de construire leur école au centre-ville qui s’est déplacé autour de l’église. Elles achètent un terrain rue de Warneton. Le tribunal des dommages de guerre d’Ypres évalue les pertes subies à 128 285 francs. Les travaux sont confiés à l’État le 7 mai 1921. L’architecte est Oscar Moreau et l’entreprise Boom Frères. Les premiers élèves sont accueillis à la rentrée 1923. Parallèlement, l’école des sœurs de Notre-Dame à Ten-Brielen est également reconstruite, suivant les plans du même architecte. La réception du chantier a lieu le 5 février 1926."

Le théâtre fait partie de la tradition de l’école. ©ÉdA

Le début d’une grande aventure qui y a vu défiler des milliers de jeunes, tant dans l’enseignement fondamental que dans le secondaire ! L’expo en a montré quelques facettes: les plans de l’école, les photos d’élèves, les portes ouvertes, le théâtre, etc. Avec une focalisation filmée sur Mademoiselle Jeanne Leterme, son amour de la piscine et son attachement indéfectible à l’IND.

En septembre 2013, les élèves et les professeurs de l’IND et du Collège Technique Saint-Joseph vivaient leur première rentrée commune, suite à la fusion des pouvoirs organisateurs en janvier 2012. Voilà un cap important qui a fait entrer l’établissement dans une ère nouvelle, au service de tous les jeunes.

Le pub anglais: une tradition de 30 ans !

Un anniversaire dignement fêté!

Autre anniversaire célébré: les trois décennies du pub anglais créé par Philippe Cappon et Didier Bidault, tous deux professeurs de langues à l’école technique. Une belle tradition qui s’est perpétuée, au son des notes de cornemuse, lors des portes ouvertes de l’école. Les professeurs Ghislain Guilbert et Olivier Masure ont pris le relais des deux pionniers.

Ce samedi, le pub avait été reconstitué pour une soirée, proposant des bières anglo-saxonnes et irlandaises. Pour l’occasion, Didier Bidault, Olivier Masure, Ghislain Guilbert et le directeur Ludovic Keirsbilck ont revêtu le kilt et trinqué à la Guinness ! La journée s’est terminée par la "soirée de la fusion" au sein du réfectoire.