Ploegsteert: Une ducasse qui a réuni les générations

Le week-end dernier, les Ploegsteertois ont vécu une ducasse digne de ce nom, profitant de multiples activités: brocante, soirées, expositions, cortège, activités dans les cafés, etc. Et, durant tout le week-end, l’Harmonie royale Les Vrais Amis a animé les belles réjouissances populaires orchestrées par Tony Vanpeteghem et sa dynamique équipe.