Tournoi de pétanque du Gheer (Warneton): 80 joueurs

Le tournoi existe depuis 1999. "Il est lié à la création du Quartier de vie. J’ai toujours aimé jouer à la pétanque et, avec Raymond Turpin, on a eu l’idée de créer un tournoi. On pouvait installer des terrains sur le parking et sur le chemin, de l’autre côté de la route. En plus, il existe un terrain permanent. La pétanque, c’est une façon sympa de rassembler les gens."