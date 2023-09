Les bénévoles des Cinq-Chemins à Comines

Les tâches de la vingtaine de bénévoles sont multiples: tenir le bar notamment lors des concerts (Gad 80, François.), assurer la sécurité du cortège et de la marche/jogging, animer les différents jeux pour enfants et adultes. Mariline et Philippe Fauvart sont impliqués dans la ducasse locale depuis une vingtaine d’années: "Nous sommes présents depuis le jeudi midi pour l’installation du chapiteau jusqu’au lundi pour la mise en ordre. Le week-end, c’est le bar non-stop avec des soirées bien bondées jusque deux heures du matin. Sans oublier: les cent cinquante repas du dimanche midi. Nous sommes un groupe d’amis habitant du quartier des Cinq-Chemins prêt à vaincre la fatigue".