La vallée de la Lys depuis un drone: une adaptation au fil du temps (vidéo)

En 1713, par la signature du traité d’Utrecht, la Lys devient frontière d’État. La partie sud, agricole, est annexée par la France ; la partie nord devient autrichienne. Canal commercial, la Lys voit son cours agrandi et rectifié à plusieurs reprises.

Les écluses de Bas-Warneton sont opérationnelles depuis 1983. ©Nicolas Watrin

Début des années 1930, un nouveau tronçon est construit à la main et, dans les années 1980, dans le cadre de la mise au gabarit européen pour des péniches de 1350 t, d’importants travaux de rectification sont entrepris, avec l’inauguration en mai 1989 d’un pont sur la nouvelle Lys. Et, en 2021, dans le cadre du projet européen Seine-Escaut, en vue du passage de péniche de 4 400 t, des travaux d’élargissement et de dragage sont réalisés par les VNF. Avec cette impression d’avoir créé une autoroute alors que le tracé historique de la Lys, au niveau d’un quai jadis si dynamique, n’est plus qu’un bras mort.

Parallèlement, la suppression des méandres a créé des espaces naturels qui ont servi à recueillir les boues non polluées des dragages successifs. Signalons que ces îlots respectent le traité d’Utrecht. Un exemple: celui qui se trouve au milieu de la photo appartient à la France puisqu’il est situé rive droite du tracé initial de la Lys.

Au confluent de la Lys et de la Douve

L'église de Warneton borde le tracé historique de la Lys. ©Philippe Carlier

Néanmoins, les origines de la création de Warneton sont toujours bien perceptibles. Lors de fouilles archéologiques de la motte castrale, il a été établi que les premières traces humaines datent de 4 000 ans avant JC. Les premiers habitants furent probablement des Morins, une peuplade gauloise, mêlés à des colons romains. Plus tard, une peuplade germanique, les Warnes, a profité de la protection offerte par la Lys et la Douve pour y établir un campement nommé "thun" ou jardin. "Warnestunum", le jardin des Warnes, est une étymologie possible pour le nom "Warneton", apparu pour la première fois au XII siècle.

Dès le XIe siècle, une agglomération urbaine se développe entre Lys et Douve, avec une activité industrielle et commerciale intense. Un château y est construit, berceau de la cité, avec une église. Le bourg fortifié devient seigneurie, puis chef-lieu d’une châtellenie. En 1138, le comte de Flandre fait construire une abbaye, occupée jusqu’en 1792 par des chanoines réguliers. La fête des Mountches y trouve son origine. La guerre 14-18 a détruit bien des vestiges.

Point positif de toutes les modifications: les chemins de halage cabossés ont été transformés en des axes RAVeL performants, tant côté français que côté belge. Les balades peuvent s’étendre le long de l’eau entre Courtrai et Lille, en suivant le cours de la Lys puis de la Deûle. Et de nombreuses pauses sont possibles sur les bancs ou les guinguettes qui parsèment ce trajet bucolique !