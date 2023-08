Pourriez-vous retracer votre carrière ?

Native du centre de Mouscron, j’ai effectué des études à l’école normale de Tournai où j’ai été diplômée institutrice primaire en juin 1982. J’ai postulé à Coxyde dans un home libéral pour enfants asthmatiques. J’y suis restée jusqu’à la fermeture en 1995. Nous avons vécu à la Côte avant de nous installer à Comines, dont mon ex-mari est originaire.

Il a fallu se réorienter ?

Un mi-temps en morale était disponible à l’école communale de Warneton et je me suis dit: pourquoi pas ? J’ai pu le compléter par des heures à Comines, puis à l’athénée royal. Pendant des années, j’ai jonglé entre cinq implantations ! Un vrai casse-tête pour les horaires et des week-ends de fête d’école à répétition… Finalement, j’ai eu l’opportunité de donner cours uniquement à l’athénée, de la première primaire à la sixième professionnelle !

Et il a fallu se mettre aux cours de citoyenneté.

Durant une année, j’ai suivi des cours à Tournai, le mercredi après-midi. On ne va pas dire que j’y ai acquis beaucoup de nouvelles connaissances, mais j’ai découvert des pistes de travail. J’en retiens de belles rencontres et de bons moments entre collègues. J’ai été diplômée en juin 2018. Ces cours de citoyenneté n’ont rien révolutionné mais ont apporté une approche différente dans l’éducation.

Les jeunes ont-ils beaucoup changé ?

Sur le plan de la discipline, nos marges de manœuvre se sont fortement limitées. Il devient difficile de s’imposer aux jeunes, parce qu’ils remettent de plus en plus en question l’autorité. Et dès qu’on sanctionne, les parents interviennent. Toutefois, pour ma part, je n’ai jamais rencontré de gros problèmes. Tout est dans le dialogue et la confiance mutuelle. J’évoquerais aussi les réseaux sociaux et le numérique, qui ont des effets catastrophiques sur les relations humaines. Les élèves sont fatigués parce qu’ils vont dormir après 23 h. Et comment ne pas parler du niveau qui a bien chuté, comme en orthographe ? Ceci dit, les jeunes n’ont pas fondamentalement changé et ils ont gardé le désir de comprendre et de s’informer.

En ce sens, les cours de morale et de citoyenneté ont leur rôle à jouer ?

Personnellement, je n’ai jamais tergiversé sur la politesse et le respect. Sans ces deux valeurs essentielles, il n’y a pas moyen de créer un cadre de travail. J’ai toujours essayé d’enseigner l’esprit critique, le sens de l’argumentation et le discernement du vrai et du faux. Ces cours sont de véritables espaces de parole où chaque élève peut prendre confiance en lui.

Des projets pour la retraite ?

J’ai trois enfants et deux petits-enfants: je vais leur consacrer davantage de temps. Je compte aussi voyager, ce que je n’ai pas assez fait à mon goût. Et me remettre à la lecture, que je ne pratiquais plus assez. En d’autres mots, j’ai bien envie de profiter de cette nouvelle vie qui s’offre à moi !