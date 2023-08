De nouvelles classes maternelles à l’école communale de Warneton (photos)

©ÉdA

Cela fait déjà six ans que le projet est en germe, mais il a fallu attendre qu’il progresse dans le dédale administratif. D’évidence, ces nouvelles constructions sont loin d’être un luxe tant les anciens locaux étaient vétustes, voire dangereux puisque les câbles électriques y étaient apparents et l’humidité y régnait en maître.

La Ville, pouvoir organisateur de l’école, a pris les choses en main pour interroger l’équipe éducative sur ses besoins, pour réaliser les études techniques et architecturales par ses services, pour rédiger des dossiers d’obtention de subsides et passer les marchés.

"Cet investissement pour l’avenir a coûté 400 000 €, avec 80% subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a précisé la bourgmestre Alice Leeuwerck. Il reste à présent à finaliser les pelouses et les plantations, à couler la dalle de béton pour la deuxième cour de récréation et à installer un poulailler."

La bourgmestre en a profité pour signaler que l’implantation cominoise n’est pas oubliée: cour refaite de même que le préau, travaux de ventilation, investissement dans le mobilier, etc. Quant aux sanitaires, ils seront rénovés très prochainement.

L’importance des années de maternelle

La plus heureuse était évidemment la directrice Séverine Chatelain, qui a porté le projet de bout en bout. "Ces classes sont le reflet de notre engagement envers l’éducation de nos jeunes enfants. Elles incarnent l’esprit d’apprentissage, de découverte, d’épanouissement qui caractérise notre école. Aujourd’hui nous inaugurons non seulement un espace physique mais également les opportunités infinies qu’il offre à nos élèves. Les années de maternelle sont cruciales dans le développement des compétences sociales, émotionnelles et cognitives. Ces locaux ont été construits pour stimuler la curiosité, encourager la créativité et favoriser l’apprentissage interactif."

Et de conclure: "En inaugurant ces classes maternelles, nous nous engageons à offrir à nos jeunes élèves un environnement où ils pourront grandir, apprendre et s’épanouir."

Le personnel enseignant, actuel et ancien, ainsi que les parents, ont été invités à découvrir les lieux, une fois le ruban coupé. Ce sont de beaux espaces fonctionnels, peu énergivores, équipés en nouveau matériel, qui attendent les chérubins ce lundi ! L’aspect environnemental n’est pas oublié avec un petit potager et un poulailler.

La relation de cause à effet semble évidente: pour la première fois depuis dix ans, l’école a enregistré une augmentation du nombre d’élèves: "Les deux implantations ensemble, nous accueillerons quelque 160 enfants, se réjouit la directrice. Nous pourrons maintenir le personnel et sans doute procéder à l’un ou l’autre engagement !"