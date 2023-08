Parabole à la main et casqué, Martin Windels (Comines) écoute les bruits de la nature

Ce qui le passionne le plus, bien évidemment, ce sont les chants des oiseaux. "Avec l’âge, je suis occupé de perdre la gamme des aigus ; ce qui fait qu’il y a une partie des oiseaux que je ne perçois plus, comme le roitelet. Grâce à la parabole, en amplifiant le son, je l’ai redécouvert !"

Il a donc acquis une parabole réalisée artisanalement, en seconde main. "Elle possède un pied, ce qui me permet de la laisser sur place pendant des heures, de capter des sons qui sont transférés dans un enregistreur. Parfois, je me balade, toujours seul, casqué et parabole en main. Mes endroits de prédilection sont la RNOP, avant ou après que les machines des Briqueteries ne fonctionnent, et le bois de Zandvoorde. L’idéal est de se trouver loin de toute voirie."

Une sacrée amplification !

Une fois le casque installé, l’univers qui vous entoure se modifie et le moindre bruit devient tintamarre. "Ensuite, il suffit de placer ce fichier son dans le logiciel Audacity, libre de droit. Il mâche le travail d’analyse. Un exemple: un enregistrement de nuit, de huit heures, après analyse, il se focalise sur une demi-heure où il y a des choses intéressantes ! Il peut aussi supprimer une bande avec un bruit permanent."

Quand les analyses sont faites, avec le repérage de l’un ou l’autre volatile, Martin Windels le met à disposition sur Xeno-Canto, un site où se trouvent des millions d’enregistrements d’oiseaux de par le monde. "L’audio-naturalisme est une discipline pratiquée par des passionnés qui se veulent solidaires. Dès que l’on a une hésitation, il y a toujours quelqu’un pour nous aider, pour nous guider."

Ces apprentissages, révolutionnés par les nouvelles technologies, remettent en cause des certitudes: "La bouscarle était réputée ne jamais varier de sons ; or, il semble bien que ce ne soit pas le cas ! Je suis occupé de mener une étude, qui va se dérouler sur plusieurs saisons, pour le prouver !"

Une passion, avec un seul bémol: le fait qu’il doit se balader seul pour ne pas ajouter du bruit au bruit: "J’adore transmettre, surtout aux jeunes, la passion et les beautés de la nature. Je suis triste quand je les vois constamment sur les écrans. Tout jeune, avec Philippe Mouton, nous avons passé des heures à jouer dans un abri de la seconde guerre mondiale au Godshuis. C’était boisé et bien agréable, mais tout a été rasé pour réaliser de nouveaux chemins. Il a fallu migrer sur d’autres terrains de jeux, toujours près des haies et des champs ! On trouvait des choses et l’on allait voir Ghislain Van Achter, à la bibliothèque. Il y avait quelques livres et il fallait les feuilleter ! La passion pour la biologie ne m’a jamais quitté et j’aurais aimé en faire mon métier. Finalement, j’ai été éducateur puis inspecteur de police mais je n’ai aucun regret !"