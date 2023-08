La chatterie des Violettes Roses, un élevage de Sphynx à Bas-Warneton: "Des chats nus, mais très affectueux"

Sandra tombe alors sur une annonce pour une jeune Sphynx dans un élevage à Gaillac, près de Toulouse. "Ce sont des chats sans poils, avec juste un peu de duvet ! J’ai flashé ! Et j’ai envoyé mon mari pour qu’il aille le chercher !"

Toute une expédition pour Michaël Leroy, vétérinaire indépendant, qui prend l’avion de Lille à Toulouse et loue une voiture pour se rendre à la chatterie. Il revient tard le soir avec le précieux trésor: Raven, quatre mois et un sacré pedigree.

Le Sphynx ridé s’habitue à sa nouvelle vie et aux enfants qui animent la maison: "Il cumule les qualités du chat et celles du chien parce que c’est un vrai pot de colle, qui nous suit dans toutes nos activités. Il a un besoin permanent d’affection ", commente Sandra, dont les yeux brillent quand elle en parle.

Une portée par an

En 2023, l’heure était venue pour Raven de connaître les joies de la maternité: "Nous l’avons apportée dans une chatterie où l’on élève également des Sphynx. Elle y est restée quatre jours avec un mâle."

La nature a fait son œuvre puisque le 19 mai 2023 de mignons petits chatons voyaient le jour. "Ils naissent plus ridés qu’ils ne le sont à l’âge adulte. Tout s’est bien déroulé et trois femelles ont été proposées à l’adoption. La première a rejoint son foyer en Belgique et les deux dernières partiront en France après être en ordre du vaccin contre la rage."

Sans poil, le chat est évidemment plus fragile face aux éléments: "Il lui est difficile d’aller à l’extérieur parce qu’il faut hydrater sa peau contre le soleil et la protéger contre le froid. Sinon, la race ne demande aucun soin particulier: les chats se lavent eux-mêmes et produisent un sébum." Et les caresser est un vrai plaisir puisqu’ils ont la peau douce et chaude. Par contre, dès qu’ils ont compris que vous leur portez de l’affection, difficile de s’en débarrasser ! "Ce sont des amours de chat, qui demandent peu de travail. Et ils vous le rendent bien !", se réjouit Sandra.

Seul bémol, comme tous les chats de race, le Sphynx offre des faiblesses: "On recherche la beauté, la spécificité d’une race mais, en contrepartie, il faut aussi accepter les faiblesses qui y sont liées. Dans ce cas-ci, il y a modification génétique à la base, explique Michäel Leroy . Ici, nous savons que la race dispose d’une prédisposition à une forme de myocardiopathie hypertrophique, dans une transmission héréditaire. Mais comme il y a peu de statistiques sur le sujet, il est difficile d’en tirer des conclusions."