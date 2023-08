"J'ai vu une ambulance française débouler et emboutir mon pulvérisateur, puis passer sur le côté."

L'ambulance de transport française basée à Armentières, avec à son bord deux personnes mais pas de malade, a fini sa course quelques centaines de mètres plus loin en tapant sur la rambarde de sécurité. Bien vite, les services de secours sont arrivés, dont les pompiers de Comines-Warneton, Messines et Ypres, de même que le service d'urgence d'Ypres. Le chauffeur, moins sérieusement touché, a été conduit à l'hôpital d'Armentières. Quant au passager, il a dû être désincarcéré et, au moment d'écrire ces lignes, on ignore la gravité de ses blessures.

Quant à Joseph Werquin, il est indemne, même s'il a connu une grosse frayeur. "Le chauffeur m'a dit que les rampes du pulvérisateur se sont ouvertes, mais ce n'est pas possible parce que le vérin n'a pas bougé. Le pulvérisateur a subi des dégâts, sans doute irréparables, mais aussi la jante et le pneu de mon tracteur !"

Un expert sera désigné pour éclaircir les causes de l'accident. Le tronçon de la RN58 a été interdit à la circulation pendant plusieurs heures, le temps d'évacuer les blessés et d'enlever la carcasse de l'ambulance, de même que les débris qui joncheaient la route.