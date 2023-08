Des Picasso en kimono à l'Acama de Comines

"La fille d'Olivier Droogmans, le responsable du stage, est membre chez nous, explique Bernard Ryckaert. En discutant, nous avons eu l'idée de faire une activité commune entre les deux associations cominoises. Et j'ai eu l'idée des ‘Picasso en kimono’! J'ai reproduit un dessin façon Picasso et les enfants doivent le peindre. Certains se débrouillent très bien et une petite fille m'a dit qu'elle aimerait bien venir chez nous".