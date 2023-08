Les travaux de la Place de la Station à Warneton interpellent...

"La critique est facile !"

La configuration étonnante du piétonnier, dont on a peine pour le moment à deviner les axes de passage, a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. En bref, certains y dénoncent des dépenses inutiles, la destruction d’un petit coin nature et le fait qu’il s’agisse de travaux sans intérêt alors que tant de trottoirs sont en mauvais état.

Des réactions qui ont "écœuré" Hugo Clauw, membre de la commission consultative communale vélo: "Cet endroit n’est pas sécurisé, il faut marcher dans la terre et c’est salissant ! Je trouve qu’il n’est que normal que la Ville dépense quelques milliers d’euros pour ce genre de travaux. La critique est toujours facile !"

Il n’aime pas que l’on fasse des amalgames: "On compare avec les trottoirs et le terrain de foot du quai Verboeckhoven: ce sont des dossiers complètement différents !"

Un quartier sécurisé et embelli

Nous avons voulu en savoir plus sur la philosophie du projet en contactant Didier Soete, l’échevin de la Mobilité. "Ce carrefour est hyperdangereux et, par le passé, il a été envisagé d’y installer un rond-point. Toutefois, avec l’interdiction des plus de 3,5 t dans le centre de Warneton suite à l’arrivée de l’entreprise Clarebout, il a moins d’utilité et, de toute façon, le SPW, dont les moyens sont limités, ne souhaite pas faire des travaux à cet endroit."

D’où l’idée de réhabiliter le parterre laissé à l’abandon: " Il servait surtout aux toutous pour s’alléger ! La finalité est de créer un piétonnier pour relier, avec un intérêt accru pour les PMR et les poussettes, les deux versants de vie de Warneton: le centre-ville et le quartier de la place de la Station. Je pense particulièrement au cimetière, au RAVeL et aux quatre commerces du quartier. Si nos services ont dû construire un piétonnier en forme de V, c’est à cause de la déclivité trop forte.

Certains aménagements doivent être finalisés comme la sortie du piétonnier dans la chaussée de Warneton. Il est prévu une barrière et un bac à fleurs pour éviter de se trouver directement sur la route, comme c’est le cas actuellement."

Reste le problème de l’arrêt de bus, collé à la chaussée de Warneton et qui n’est toujours pas accessible sans se salir les chaussures. "L’aubette actuelle sera accessible par l’arrière. L’objectif est d’en faire un local public pour attendre, pour lire, pour manger un morceau, etc. En fait, le TEC va déplacer l’arrêt de bus au début de chaussée de Warneton, avec construction d’une aubette. Les mesures de sécurité adéquates seront mises en œuvre. Ces travaux devraient être faits rapidement."

Bien évidemment, le parterre sera embelli: "Les arbres n’ont pas été coupés et la terre a été préparée pour y planter une belle végétation."