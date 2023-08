Après avoir rasé le corps de logis et le vieux hangar, Bernard Durez souhaitait construire une habitation pour sa famille et des dépendances de ferme appuyées sur les 7 hectares de terres.

Un magasin était prévu pour vendre les produits de la ferme. En plus, il souhaitait construire sept gîtes.

Le dossier a été refusé!

Seul l’aspect agricole

Bernard Durez vient dès lors de proposer un nouveau projet urbanistique: tous les gîtes ont été supprimés et seul l'aspect agricole a été conservé.

Concrètement, il ne demande plus que la construction d'une maison unifamiliale et d'un hangar, avec entrepôt et magasin, en vue d'exploiter et de vendre la production maraîchère.

La création d'un verger de 1 833 ares est maintenue, de même que la rénovation du séchoir.