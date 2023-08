Projet Dubuisson à Comines : "L’espace public ne peut être privatisé !"

Concrètement, suivant un plan établi par les architectes François Dieryck et Alexandre Letot, la S.A. immobilière Dubuisson veut une "rétraction d’une zone de 40 m² après sa désaffection au domaine public dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme". Le but est de construire une extension latérale d’un seul niveau, en majeure partie vitrée, allongée par une terrasse.

Le 20 mars dernier, le conseil communal a décidé à l’unanimité d’octroyer cette modification de voirie. Une décision qui n’a pas suivi l’avis de la C.C.A.T.M., rendu le 19 janvier, qui considérait qu’il est "dommageable de sacrifier 15 places de stationnement au profit d’un seul commerçant et que les autres en pâtiront".

Un tiers de la Place concerné

Suite à la décision du 20 mars, cinq commerçants se sont unis pour déposer un recours auprès du gouvernement wallon, se répartissant les frais d’une avocate spécialisée d’Herseaux. Le ministre Borsus leur a donné raison. "En fait, nous sommes bien plus nombreux à s’opposer à la privatisation d’un tiers de la place, précisent Maryvonne Mortreu et Luc Bader. Nous ne sommes certainement pas contre le projet, qui est une bonne chose pour Comines, mais on ne voit pas pourquoi la brasserie pourrait disposer de près d’un tiers de la Place alors qu’il y a déjà tant de mal à se garer, notamment lors d’un enterrement ! En plus, un pharmacien a demandé qu’on octroie une place handicapée à proximité de son officine et la Ville a refusé."

Construire sur le terrain des autres ?

La mobilité douce est privilégiée, mais est-elle toujours possible ? " La société est vieillissante, poursuit Luc Bader, Liégeois d’origine qui habite dans la région depuis 22 ans. Tout le monde ne sait pas rouler à vélo ! Nous avons besoin de nos places de parking en centre-ville et en octroyer 15 à un privé, ce n’est pas correct ! Il demande cinq mètres. Qu’on lui octroie un seul mètre et qu’il construise sur plusieurs niveaux, tout en longueur. L’espace public ne peut être privatisé. Par définition, il appartient à tous les citoyens.

Ce qui est plus grave, c’est qu’il y a quatre ou cinq ans, le propriétaire de la sandwicherie attenante a voulu vendre son magasin. Mais la brasserie n’a pas voulu mettre le prix. Il faut dire que c’est sans doute moins cher de construire sur la Place !"

Le projet est dans les cartons depuis 2014. Quid si Dubuisson se décourageait ? "Ce n’est pas notre problème, répond Luc Bader. La loi doit être respectée, c’est tout. Pourquoi la Ville n’achèterait-elle pas le bâtiment ? Pour en faire un projet éco-responsable, pour y parquer des vélos ?"