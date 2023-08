Le projet de brasserie Dubuisson à Comines recalé!

Vu la faible largeur du café, la SA Immobilière Dubuisson a demandé à la Ville d’occuper une partie du domaine public, soit des mètres carrés situés sur la place Sainte-Anne. Ce qui a nécessité une demande de permis d’urbanisme en vue d’une modification de voirie. Le point est passé au conseil communal du 20 mars 2023 et a été approuvé à l’unanimité.

Dix ans que ça dure…

C’était sans compter la désapprobation de voisins et commerçants opposés à cet investissement de la brasserie Dubuisson en terre cominoise. Ils ont déposé un recours sur la modification de voirie et ce dernier a été accepté par le ministre Borsus, mettant à mal le projet urbanistique. "La SA Immobilière Dubuisson est donc priée de retravailler son projet pour répondre aux remarques du ministre Borsus, précise Françoise Declercq, responsable de l’Urbanisme . Les griefs portent sur un manque d’éléments et de précisions dans le projet."

Voilà déjà dix ans que ce projet est en route ! Ce nouveau contretemps va allonger les délais quant à la réhabilitation d’un chancre sur la place Sainte-Anne.