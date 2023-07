"Les Amis du vélo" de Comines rejoignent Barcelone en 9 étapes

Cette année, l’objectif est d’atteindre la ville catalane de Barcelone après 1 401 km et 13 342 m de dénivellation, le tout en neuf étapes: Compiègne, Nemours, Bourges, Vichy, Saint-Flour, Millau, Nissan-lez-Enserune, Figueras et Mataro (à 25 km de Barcelone).

"Nous sommes onze hommes au départ de Comines ce samedi 29 juillet. Un autre participant nous rejoindra à Bourges, précise l’organisateur Pascal Plets. Nous avons deux nouveaux cyclos de Wambrechies et une personne qui nous rejoint de Colombier-Fontaine dans le Doubs, qui est avec nous depuis 2011. Nous avons un peu moins de cyclistes qu’en 2022 où il a fait très chaud".

Les étapes se terminent par un repas au restaurant et une nuitée en hôtel. Logistiquement, un chauffeur bizétois (présent depuis dix ans) suit le petit peloton avec une grosse camionnette pour le transport des bagages et des vélos au retour. Deux épouses de participants suivent en voiture pour l’intendance du midi.

"C’est une organisation qui demande de longs préparatifs notamment pour le roadbook préparé par André Priem et pour les réservations d’hôtels et de restaurants, poursuit Pascal. Depuis le Covid, les hôteliers font de moins en moins demi-pension. Donc, il faut chercher des restos. Plus on va vers le sud, plus c’est difficile de trouver des hôtels pour une nuit".

La plus longue pour commencer

En ce dernier samedi de juillet, il régnait une certaine effervescence à 7h du matin sur la place Sainte-Anne à Comines. Les onze participants sont partis pour la plus longue étape (185 km) du Comines-Barcelone en compagnie de quelques amis les accompagnant pour la journée.

À quelques minutes du départ, André Priem, responsable du tracé du parcours, explique: "Je collabore avec Pascal Plets pour tenir compte des distances par rapport aux lieux d’étapes avec les hôtels. Ma préférence va aux petites routes. Aujourd’hui, c’est plus facile qu’il y a une dizaine d’années où on travaillait avec des cartes. Aujourd’hui, place aux logiciels donnant les kilomètres, les dénivelés et aux GPS".

André nous situe les moments les plus difficiles: "Ce sera certainement les deux étapes Vichy, Saint-Flour, Millau avec la traversée du Massif Central, du Cantal. Il faut aussi tenir compte du vent comme dans la première étape". Vous pouvez suivre leur périple sur le Facebook: Comines-Barcelona 2023.