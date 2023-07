Michel Declercq: la météo de Comines-Warneton en un clic

Parallèlement, il prend directement le train de l’informatique et du numérique: "Début des années 2000, j’ai créé un blog sur les activités du hameau du Gheer. Par la suite, je n’en ai plus vu l’intérêt d’autant qu’une fois à la retraite, en 2005, ma femme et moi étions souvent partis avec notre camping-car. J’ai gardé le blog pour y placer mes infos météo. Il est hébergé par un serveur français ; ce qui me coûte 80 €/an."

À l’arrière de son jardin, il dispose d’une station météo depuis des décennies. "J’ai renouvelé le matériel il y a deux ans. Je me suis équipé avec une Davis Vantage Pro2, la Rolls Royce en la matière. Elle est constituée de six éléments: deux thermomètres situés à des endroits différents, un hygromètre placé à 2 mètres, un anémomètre sur un mât à 8 mètres, un pluviomètre et une sonde UV. Sans oublier une webcam qui sera bientôt réinstallée. Le tout est alimenté par un panneau solaire.".

Quelque 1 500 visites par mois

L’installation est reliée à un mini PC connecté à Internet et à la station pour le transfert des données, qui se fait chaque minute. " Je voulais que les infos soient disponibles à tous, sachant que le site enregistre environ 1 500 visites avec des pics quand il y a un événement comme une tempête ou un orage.

Parmi les visiteurs, il y a des gens dont l’activité est liée à la météo, tels des ornithologues, des employés communaux, des jardiniers et quelques expatriés."

Michel Declercq met en ligne trois sites différents, adaptés aux intérêts. " Le principe est de trouver des habillages afin de coller avec les infos de la station. Je pars d’une trame que j’adapte. Dans les trois cas, le logiciel de gestion est le même. Il s’appelle Cumulus et est d’utilisation gratuite. Il permet la récupération, le stockage et l’affichage des données météo à partir d’une station automatique.

Au départ, il a été mis en place par un passionné anglais qui a fédéré tout un réseau d’amis qui échangeaient avec lui et lui apportaient des idées. Avec les années, toujours en open source, cette communauté a donné naissance à un nouveau logiciel, CumulusMX, qui ne fonctionne que sur une base Windows."

Toutefois, le logiciel ne fait pas tout ! Encore faut-il gérer la manière dont la présentation est faite à l’écran: " Voilà pourquoi je garde ces trois sites. Mon préféré est “ https ://legheer. be/meteo ”. On y retrouve une foule d’infos, tout en ayant accès aux prévisions.

Par contre, ce que je remarque, c’est que le plus employé reste “ https ://legheer.be/meteo3 ”, car il est le plus ancien, utilisé par habitude !

Le troisième, “ https://legheer. be/template ” est dédié aux amateurs de chiffres et de statistiq ues."