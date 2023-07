Heuvelland: Jan Staelens est propriétaire d’Imagix et de vignes (photos)

Dans l’espace rassemblant les fûts et les caves en inox. ©ÉdA

"C’est plutôt du blanc et des bulles qu’on cultive dans la région, car l’acidité du sol est importante. On n’est que quelques-uns à produire du rouge, ici, et je suis le seul à avoir de la syrah. Je produis du pinot noir et de l’acolon, détaille cet amoureux de la Bourgogne qui a planté ses premiers pieds en 2018. Notre premier vin a été produit en 2020 et on a tout de suite constaté que la qualité était très bonne. Je travaille avec un consultant de Bourgogne. Avec mon beau-fils, j’ai cependant suivi trois ans de formation vigneron/viticulteur tandis que mon épouse et ma 2e fille ont étudié la sommellerie."

Sol favorable et climat qui devient propice

À la question de savoir si cela a du sens de produire du vin à notre porte, la réponse affirmative fuse ! "Il y a 45 millions d’années, il y avait des îlots. On voit le mont Kemmel à proximité. Nous sommes sur un autre. Entre les deux, la mer passait. Ça donne aujourd’hui un sol combiné en sable et en fer parfait pour cette culture. La qualité du sol est très bonne.

La parcelle d’un hectare de la famille Staelens. ©ÉdA

On a cherché durant deux ans un terrain en pente situé plein sud, avec pas mal de vent, permettant de réduire les risques de maladies: on ne fait que du monocépage, des vins tranquilles. Or, pinot noir et chardonnay sont assez sensibles. Par ailleurs, le changement climatique est énorme, on constate tous les jours qu’il devient favorable à cette culture, ici, et moins dans les pays du sud où il commence à faire trop chaud. Dans la région, nous étions neuf viticulteurs lorsque j’ai commencé. Nous sommes déjà vingt !"

Jan Staelens sur sa parcelle, avec des grappes dont la taille est plutôt imposante. ©ÉdA

MINeWIN, futur espace pour les cinq sens

Persuadé que l’avenir local du vin mènera à un tourisme œnologique, il écrit déjà une nouvelle page de la destinée familiale par le biais d’un chantier visible à l’entrée de sa parcelle. "Avant la dégustation du vin, il y aura un musée et une expérience détaillant le goût, le terroir… Une mise en condition par les cinq sens pour mieux comprendre, notamment par le biais d’un film. On collabore avec Westtoer, l’instance touristique régionale. On va aussi aménager une cave à vin de 350 m2, fûts et bouteilles: on a 220 camions de terre à évacuer ! Cela s’appellera “MINeWIN”. “Min” pour minéraux, “e” pour expérience et “win” pour wijn, le vin. L’ensemble se prononce “mijn wijn”."

Le chantier avancé à l’entrée de la parcelle permet déjà de bien se projeter. ©ÉdA

"L’o uverture de l’espace de dégustation avec une vue à 360° est prévue fin 2023, l’inauguration globale se fera fin 2024." Ce sera l’occasion aussi de s’y procurer les breuvages de la famille Staelens. "En attendant, on les trouve dans de beaux restaurants de la région. On peut aussi les acheter en direct via notre site internet, puis venir les retirer ici ou nous les envoyons. Sinon, quasiment tous les week-ends, nous sommes ici…"

Naaikorfstraat 2, 8950 Heuvelland – www.censedelalouette.wine